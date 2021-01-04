رابطة الليغا ترفض طلبا لبرشلونة

وكان برشلونة قد طلب عدم إقامة المباراة في الموعد المحدد، بسبب تزامنه مع الانتخابات الرئاسية للنادي، واقترح اللعب يوم السبت 23 أو الاثنين 25 يناير الجاري.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن كل شيء يشير إلى أن المباراة، ستقام في موعدها يوم الأحد 24، حيث لم يتم الاستجابة لطلب البارسا.

وكان برشلونة قد أعلن تطبيق اللامركزية في الانتخابات، لأول مرة في تاريخه، حيث يمكن لأعضائه التصويت في عدة أماكن، بسبب تفشي فيروس كورونا.

يُذكر أن الحكومة الكتالونية، فرضت قيودًا صحية من 7 إلى 17 يناير الجاري ، بسبب زيادة حالات الإصابة بكورونا، حيث تحوم الشكوك حول إقامة الانتخابات، إذا لم يتحسن الوضع الصحي.