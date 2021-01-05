الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن موعد قرعة "دوري الأبطال"

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الـ8 من يناير/ كانون الثاني الجاري، موعدا لقرعة المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي فإن قرعة مرحلة المجموعات من دوري الأبطال 2020/21 وقرعة الدور التمهيدي الثاني الإضافي من كأس الكونفيدرالية 2020/21 ستُجرى يوم الجمعة 8 يناير/ كانون الثاني 2021 في مقر "كاف" في القاهرة.

وحدد الكاف مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال، لتكون الجولة الأولى أيام 12/13 فبراير/ شباط، والثانية يوم 23 من الشهر نفسه، والثالثة يوم 5/6 مارس/ آزار.

أما الجولة الرابعة فيتكون يوم 16 مارس/ ىزار، والخامسة يومي 2/3 أبريل/ نيسان، بينما ستكون الجولة السادسة يومي 9/10 من الشهر ذاته.

فيما ستقام مباريات الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية، على مستوى الذهاب يوم 14 فبراير/شباط، والإياب يوم 21 فبراير/ شباط.

واعتبر كاف فريق الزمالك متأهلاً بشكل اعتباري إلى دور المجموعات من دوري الأبطال بعد أن فشل فريق جازيل بطل تشاد في الحضور إلى القاهرة لخوض المباراة.

ويواجه النادي الأهلي اليوم الثلاثاء فريق سونديب بطل النيجر في مباراة العودة بعد أن كان قد فاز عليه ذهابًا بهدف دون رد سجله أليو ديانج.

وعلى صعيد الكونفدرالية فإن فريق "بيراميدز" المصري نجح في الفوز على "الاتحاد" الليبي بهدف دون رد في مباراة الذهاب، والتي كانت قد جرت على ملعب الاتحاد في القاهرة يوم 22 ديسمبر الماضي، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الممثل المصري الثاني في الكونفدرالية المقاولون العرب مع النجم الساحلي التونسي.