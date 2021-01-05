خبر سار لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي

أعلن نادي الدحيل القطري، اليوم الثلاثاء، عن صفقة جديدة ربما تنعش آمال الزمالك وجماهيره، بإمكانية التراجع عن مفاوضات ضم الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط القلعة البيضاء الذي يحق له التوقيع لأي فريق في يناير الجاري.

وأعلن الدحيل عن تعاقده مع الإيراني علي كريمي، لاعب خط الوسط، على سبيل الإعارة من فريق قطر، لمدة 6 أشهر.

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية، عن وجود عرض ضخم من الناحية المالية، للتعاقد مع فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق.

ولكن مع إعلان الدحيل، تعاقده مع علي كريمي، الذي يلعب في نفس مركز فرجاني ساسي، أصبح هناك شكوك حول إتمام صفقة ساسي.

ويحاول نادي الدحيل تدعيم صفوف فريقه قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق في شهر فبراير المقبل.

يذكر أن الأهلي سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية هذه النسخة بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ويشارك بجانبه بايرن ميونخ الألماني وتايجرز المكسيكي، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وفي انتظار بطل أمريكا الجنوبية.

يذكر أن طرفي المباراة الافتتاحية بمونديال الأندية "قطر 2021" الذي تستضيفه العاصمة الدوحة الفترة من 1-11 فبراير/شباط المقبل، ستجمع بين الدحيل القطري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وتُقام مباريات البطولة المرتقبة في 3 ملاعب مونديالية هي "أحمد بن علي، خليفة الدولي، المدينة التعليمية" والأخير يستضيف المباراة النهائية يوم 11 فبراير/شباط.

وسيبدأ الدحيل القطري، ممثل البلد المستضيف، مشواره بالمباراة الافتتاحية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 1 فبراير/شباط على ملعب "أحمد بن علي" الذي أعلن عن جاهزيته الأسبوع الماضي.