بث مباشر... الأهلي وسونيديب في دوري أبطال أفريقيا (الإياب)

وليد سليمان يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة أمام سونيديب بطل النيجر.

خطأ لصالح النادي الأهلي في وسط الملعب الدفاعي لسونيديب من جهة اليمين.

الاستحواذ: النادي الأهلي 75% - 25% سونيديب.

شاهد الهدف الأول للنادي الأهلي عن طريق طاهر محمد طاهر جوووووووووووول.. طاهر محمد طاهر يحرز الهدف الأول في شباك سونديب في الدقيقة 13 🥅⚽



إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا#ONTime_Sports pic.twitter.com/Z0WPst3YiU — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 5, 2021

تسديدة رائعة من وليد سليمان من ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء وتمر أعلى مرمى سونيديب بقليل.

طرد حارس سونيديب بعد انفراد أحمد ياسر ريان به وعرقلته.

جاء هدف الأهلي الأول بعد كرة طولية من وليد سليمان ويقابلها طاهر محمد طاهر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتهز شباك سونيديب.

جوووووووووووول أول للنادي الأهلي ⏱13' جوووووووووول 🗣 طاهر محمد طاهر يفتتح التسجيل ⚽



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/3sRMQF0oLR — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 5, 2021

مرور أول 10 دقائق على المباراة والتعادل سلبي وسيطرة للأهلي

أول فرصة حقيقية للتسجيل.. عرضية مثالية من وليد سليمان وضربة رأس من أحمد ياسر ترتد من العارضة.

رأسية خطيرة من بدر بانون من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من معلول من ركنية وتصدي من حارس سونيديب

ضربة حرة للأهلي وعرضية من طاهر محمد طاهر خارج منطقة الجزاء وإبعاد من دفاع سونيديب

تشتيت وإبعاد من دفاع سونيديب بعد تمريرة طولية من على حدود منطقة الجزاء وتخرج ركنية

نقلات بين لاعبي الأهلي من أجل السيطرة على وسط الملعب

يتأهل الفائز لمجموعات دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام مراسم القرعة يوم الجمعة المقبل في مقر "كاف" بالقاهرة.

عمليات الإحماء قبل ضربة البداية. 🏃‍♂️ اللمسات الاخيرة



⏳ عمليات الإحماء قبل ضربة البداية



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/AtsuFOVinJ — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 5, 2021

كما عاد طاهر محمد طاهر لتشكيل الأهلي الأساسي بعد غيابه أمام وادي دجلة في الدوري للإصابة.

ويشارك أحمد ياسر ريان لأول مرة أساسيا مع الأهلي بعد عودته للقلعة الحمراء بداية الموسم عقب انتهاء إعارته مع الجونة.

دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالمهاجم أحمد ياسر ريان أساسيا في تشكيل فريقه لمواجهة سونيديب بطل النيجر.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: كهربا – أيمن أشرف – صلاح محسن – سعد سمير – أفشة – أكرم توفيق – مصطفى شوبير.

التشكيل الرسمي للنادي الأهلي 📝اليكم تشكيل فريقنا امام سونيديب



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/AoJfwTbbaf — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 5, 2021