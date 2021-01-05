بث مباشر... الأهلي وسونيديب في دوري أبطال أفريقيا (الإياب)

تابعوا معنا مباراة فريق الأهلي المصري ضد فريق أي إس سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا على ملعب المارد الأحمر بالقاهرة.
جوووووووووووول.. طاهر محمد طاهر يحرز الهدف الأول في شباك سونديب في الدقيقة 13 🥅⚽— OnTime Sports (@ONTimeSports) January 5, 2021
إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا#ONTime_Sports pic.twitter.com/Z0WPst3YiU
⏱13' جوووووووووول 🗣 طاهر محمد طاهر يفتتح التسجيل ⚽— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 5, 2021
🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/3sRMQF0oLR
🏁 #الأهلي— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 5, 2021
🆚 سونيديب
◀ صافرة البداية
🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/dCeG52OcyS
فاروق صلاح وكواليس من داخل ملعب المباراة #الاستوديو_التحليلي | #الأهلي_سونيديب | #أفريقيا_يا_أهلي#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/0A7pgPXyEF— قناة أبطال الثلاثية 🏆🏆🏆 (@AlAhlyTV) January 5, 2021
🏃♂️ اللمسات الاخيرة— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 5, 2021
⏳ عمليات الإحماء قبل ضربة البداية
🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/AtsuFOVinJ
📝اليكم تشكيل فريقنا امام سونيديب— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 5, 2021
🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/AoJfwTbbaf
⚽️ #يوم_المباراة— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 5, 2021
🏆 دوري أبطال افريقيا
🆚 سونيديب
🏟 ستاد الأهلي
🕖 ٧:٠٠ م#افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/wRdUUcEg3N
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)