أهداف مباراة الأهلي وسونيديب 4-0 في دوري أبطال أفريقيا... فيديو

وتأهل الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بشكل رسمي إلى دور المجموعات بعد تفوقه ذهاباً بهدف دون رد بالنيجر في مستهل حملة الفريق الأحمر للدفاع عن لقبه القاري.
أهداف مباراة الأهلي 4 - 0 سونديب— OnTime Sports (@ONTimeSports) January 5, 2021
إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا#ONTime_Sports pic.twitter.com/lQFVUSKwp8
تقدم الأهلي في الدقيقة 13 عن طريق لاعبه طاهر محمد طاهر ثم أضاف وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 38 وسجل المغربي بدر بانون من ضربة جزاء في الدقيقة 67 وأحرز محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 90 الهدف الرابع.
وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب الحارس البنيني كارلوس دوجرام في صفوف سونيديب في الدقيقة 17.
المباراة في مجملها جاءت هادئة، وحرص موسيماني على تجربة العديد من اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابة بفيروس كورونا مثل كهربا وأكرم توفيق وتألق أحمد ريان بصورة لافتة وتسبب في ضربة جزاء وطرد حارس بطل النيجر.
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