تسجيل
16:25 GMT06 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    المرحلة السابعة لسباق رالي داكار في بوليفيا

    "وحش" محطم بلا مكابح وطائرات تتابع الحدث... مشاهد مهيبة في "داكار" السعودية... صور وفيديو

    © REUTERS / Pool/Martin Mejia
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102171/64/1021716492_0:90:3133:1852_1200x675_80_0_0_756d8950c96f4b71e694886000106c9f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/sport/202101061047721081-%D9%88%D8%AD%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%A8%D8%AD-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    تعرض أحد المشاركين الرئيسيين في رالي "داكار" المقام في السعودية لحادث عرضي لكنه أصر على متابعة المنافسات بشاحنة محطة، في أجواء سعودية ساحرة ومنافسه شرسة بين الفرق.

    تعرض الفريق البيلاروسي لحادث عرضي بعد أن كان من أقوى المنافسين للفرق الروسية في الرالي العالمي السعودي "داكار"، حيث شكل الفريق البيلاروسي تهديدا حقيقيا لباقي الفرق بسيارة جبارة وصفت بـ"الوحش".

    سباق رالي داكار 2020 - الفريق البيلاروسي على مركبة كاماز في المرحلة الثامنة من السباق
    © AP Photo / Bernat Armangue
    روسيا تحصد المرتبة الأولى من المرحلة الرابعة لسباق "داكار" بشاحنة "كاماز"... صور
    لكن سيارة الفريق البيلاروسي تعرضت لحادث أثناء المنافسات الشرسة، ما تسبب بكسر إصبع السائق، وتهشم زجاج النوافذ الأمامية كما ظهر في الفيديو المشور على قناة السباق في يوتيوب.

    ويستخدم الفريق البيلاروسي سارة من نوع "ماز"، التي وصفتها بعض الصحف الروسية بـ"الوحش" الذي يملك قوة 960 حصانا، مقارنة بالشاحنات الروسية التي فازت بالمرحلة الرابعة بقوة أحصنة قدرها 1050 حصانا، لكن المنتخب البيلاروسي نافس بشكل شرس الفرق الروسية العامين الماضي والحالي.

    وبرغم تحذيرات الفرق الطبية السعودية وتضميد الجرح والرعاية الصحية المستمرة، أصر الفريق على متابعة المنافسات الشرسة وقدم عرضا مذهلا.

    وقال سيرجي فيازوفيتش، قائد الفريق البيلاروسي في بيان منشور على حساب "ماز" في إنستغرام" معلقا على ما جرى بعد الحادث: "لقد حافظنا على وتيرة جيدة منذ البداية وعلقنا قليلا في نهاية الكثبان الرملية وخرجنا إلى الهضبة المسطحة أولاً. حيث علمنا أننا فزنا بحوالي 10 ثوانٍ على ديما سوتنيكوف. لذلك واصلنا السير بنفس الوتيرة".

    وأضاف: "في مكان ما قبل 150 كم من خط النهاية، ظهر صوت إضافي في مشغل الشاحن التوربيني. أدركنا أن هناك حفرة في مكان ما يخرج من خلالها الهواء. بدأنا نفقد قوتنا، لكن الطريق السريع أنقذنا، لقد حافظنا على السرعة القصوى، ولم نكن بحاجة إلى التعزيز"، بحسب "سبورت روسيا".

    وتابع قائلا: "اتضح لاحقا أن الأنبوب الرئيسي في رأس الضاغط قد تمزق، وتوقف الهواء عن التدفق إلى النظام. في آخر 60 كيلومترًا، ولم نستخدم الفرامل عمليًا... لم يكن هناك ما نفعله سوى الحفاظ على سرعة عالية وعدم استخدام المكابح".

    علاوة على ذلك، كان على فيازوفيتش القيادة دون إمكانية التباطؤ بإصبع مكسور في يده وقال: "الأطباء من الوحدة الطبية في داكار قلقون بشأن هذا الإصبع أكثر مني. أرتدي ضمادة في الليل وأخلعها أثناء النهار لأنها تعيق إمساك عجلة القيادة. لكني لا أشعر بأي مشاكل. مثل هذه الإصابة لن تمنعنا بالتأكيد من الذهاب إلى ما كنا ننتظره طوال العام".

    وبدروها نشرت صفحة "داكار" على "تويتر" مشاهد مثيرة من تتبع الطائرات المروحية لأحداث السباق، بالإضافة إلى صور من المناظر الطبيعية الخلابة في المنطقة التي تشهد المنافسات العالمية الشرسة بين الفرق. 

    تصدر الفريق الروسي المرتبة الأولى من المرحلة الرابعة في منافسات سباق "داكار" العالمي المقام في السعودية لفئة الشاحنات.

    وفاز طاقم فريق "كاماز" الروسي بقيادة ديمتري سوتنيكوف، بالمرحلة الرابعة من رالي "داكار" في فئة الشاحنات في السعودية.

    وانتصر سوتنيكوف في المرحلة الرابعة من السباق والتي تبلغ مسافتها حوالي 337 كم في زمن قدره ساعتين و58 دقيقة و47 ثانية.

    وأتى في المركز الثاني أيضا أندريه كارجينوف على سيارة "كاماز ماستر" بفارق عشر ثوان فقط من الأول.

    وحل في المركز الثالث البيلاروسي أليكسي فيشنفسكي، على سيارة "ماز"، قائد فريق "MAZ-SPORTavto" بفارق 14 ثانية فقط.

    وتستضيف السعودية للعام الثاني على التوالي، النسخة 43 لرالي دكار، أشهر الراليات، لمدة 13 يوماً خلال الفترة من 3-15 يناير/ كانون الثاني الجاري، الذي تنظمه وزارة الرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

    ويعبر المتسابقون البالغ عددهم 555 متنافسا 10 مدن سعودية خلال 12 مرحلة مختلفة، بمحافظات ومدن ومناطق المملكة، يتخللها يوم راحة في مدينة حائل، بمسافة تصل إلى 7600 كم.

    الكلمات الدلالية:
    السعودية, رالي داكار, داكار
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان
    خسائر العام... مشاهير فارقونا في 2020
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    أبرز النقاط في بيان قمة "العلا" الخليجية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك