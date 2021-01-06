أوزيل يقترب من الرحيل عن أرسنال لينتقل إلى فنربهتشه التركي

اقترب اللاعب الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب فريق أرسنال الإنجليزي، من الانتقال إلى فريق فنربهتشه التركي.

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، بأن هناك تقدم المفاوضات بين الطرفين.

وأشارت إلى أن اللاعب الألماني سوف يوقع على عقد لمدة 3 سنوات ونصف مع النادي الذي فاز ببطولة تركيا 19 مرة.

وتتوارد هذه الأنباء في الوقت الذي أثار فيه أوزيل بطل مونديال البرازيل 2014 توقعات حول مسألة انتقاله، بنشر صورة قديمة له عبر حسابه على "تويتر" في إسطنبول، مكتوب عليها "هذه المدينة...".

​وذكرت صحيفة "فاناتيك" اليومية أن مدير فنربهتشه، علي كوخ، ومدير الفريق، إمري بيلوز أوغلو، انتقلا إلى العاصمة البريطانية، لندن، من أجل إقناع اللاعب ذي الأصول التركية بالانضمام للفريق.

وكانت تقارير أخرى، ذكرت أمس الثلاثاء، أن لاعب ريال مدريد الإسباني السابق يتفاوض مع دي سي يونايتد في الدوري الأمريكي "إم إل إس".

ويحتل فنربهتشه، أحد الأندية الثلاثة الكبرى في إسطنبول إلى جانب غلطة سراي وبيشيكتاش، المركز الخامس في الدوري التركي.