أتليتيكو مدريد يودع كأس ملك إسبانيا أمام منافس من الدرجة الثالثة

ودع أتليتيكو مدريد، متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، 6 يناير/كانون الثاني، كأس ملك إسبانيا، بعد هزيمة مفاجئة أمام فريق من دوري الدرجة الثالثة.

وخسر أتليتكو مدريد مباراته خارج ملعبه أمام كورينا، بهدف دون رد، عن طريق ركلة حرة سددها أدريان خيمنيز في الشباك، ليسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة.

وطرد ريكارد سانشيز ظهير أيمن أتليتيكو في منتصف الشوط الثاني، لحصوله على إنذارين في غضون 12 دقيقة.

وأراح دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو بعض اللاعبين في مباراة الدور الثاني، التي أقيمت على عشب صناعي، لكنه مع ذلك دفع بتشكيلة قوية تضم جواو فيلكس المنضم في صفقة قياسية، إضافة إلى لاعبين يشاركون بانتظام مع الفريق الأول، وهم رينان لودي وساؤول نيجيز وفيليبي وأنخيل كوريا.

وكان أتليتيكو مدريد، الذي فاز باللقب عشر مرات كان آخرها في 2013، خرج أيضا من البطولة العالم الماضي أمام منافس من الدرجة الثالثة بعد الهزيمة 2-1 أمام مضيفه كالتورال ليونيسا، بعد وقت إضافي.