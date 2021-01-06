مصر... دراسة تأجيل المباريات التي يصاب فيها لاعبين بـ"كورونا"

كشفت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، أنها تدرس تأجيل المباريات، التي يصاب فيها أكثر من لاعب بـ"كورونا".

وأشارت بوابة "الأهرام"، اليوم الأربعاء، إلى أن لجنة المسابقات أخطرت الأندية بأنه يحق للجنة تأجيل أي مباراة، في حال زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 5 لاعبين.

وأوضحت اللجنة أن الاتحاد يحق له دراسة والنظر في تأجيل أي مباراة، حال طلب النادي الذي تظهر فيه أكثر من 5 إصابات بكورونا أو أي عدد به أكثر من حارس مرمى من المقيدين في الفريق الأول.

وأتبع ذلك البيان، موافقة اتحاد الكرة المصري على طلب سموحة بتأجيل مباراته مع الإنتاج الحربي، والتي كان مقررا لها غدا الخميس، بسبب إصابة 11 لاعبا في الفريق الأول بـ"كورونا".