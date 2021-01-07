البلجيكية ميرتنز تنسحب من بطولة أبوظبي للتنس بسبب الإصابة

أعلن اتحاد لاعبات التنس المحترفات انسحاب البلجيكية إليسه ميرتنز من بطولة أبوظبي اليوم الخميس بسبب إصابة في كتفها الأيمن قبل ساعات من افتتاح مبارياتها في موسم 2021.

وأوقعت القرعة اللاعبة المصنفة 20 عالميا في مواجهة الفرنسية، أليز كورنيه، في الدور الأول لأولى بطولات الموسم في الإمارات، لذا ستلعب بدلا منها اليونانية فالنتيني جراماتيكوبولو.

واضطرت ميرتنز (25 عاما) للانسحاب أيضا من منافسات الزوجي حيث كانت ستلعب مع أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء.

Belgian Elise Mertens withdrew from the WTA 500 event in Abu Dhabi on Thursday with a right shoulder injury hours before her opening match of the 2021 tennis season, the women's governing body said.​ https://t.co/XR9RDnjQFj — Reuters Sports (@ReutersSports) January 7, 2021

وستأمل ميرتنز في التعافي سريعا قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن في الثامن من فبراير/ شباط.