إيقاف لاعبة التنس الأوكرانية ياسترمسكا مؤقتا بسبب اختبار المنشطات

أعلن الاتحاد الدولي للتنس اليوم الخميس إيقاف الأوكرانية ديانا ياسترمسكا مؤقتا بعدما كشفت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) عن وجود مادة محظورة رياضيا في عينتها في اختبار خارج المنافسات.

وسحبت العينة من ياسترمسكا البالغة من العمر 20 عاما في نوفمبر/ تشرين الثاني وعثر مختبر في مونتريال يتبع الوادا على آثار لمادة ميسترولون المدرجة على قائمة المواد المحظورة.

وقال الاتحاد الدولي إنه "تم توجيه اتهام لياسترمسكا بمخالفة لوائح المنشطات وعوقبت بالإيقاف المؤقت اعتبارا من السابع من يناير".

ونفت ياسترمسكا المصنفة 29 عالميا استخدام أي مواد محفزة للأداء وتعتقد أن الاختبار الإيجابي كان بسبب "تلوث". وفقا لـ "رويترز".

وأضافت "أنا مندهشة ومصدومة لأني قبل أسبوعين من ذلك الاختبار جاءت كل النتائج سلبية في بطولة في لينتس. بعد تلك البطولة الأخيرة في الموسم توقفت عن التدريبات للحصول على راحة استعدادا للموسم الجديد.

Frustrating end of the season for me. it was not an easy year 😕 Off time now then back to work soon to conquer 2021! 🙌 💪🏼 Thanks to everyone who supported me no matter what😊 pic.twitter.com/KaNAbFHbqk — Dayana Yastremska (@D_Yastremska) November 11, 2020

و"تم اكتشاف تركيز منخفض جدا لمادة ميسترولون في عينتي. بالنظر إلى هذا التركيز المنخفض والاختبارات السلبية السابقة قبلها بأسبوعين تلقيت نصيحة علمية بأن النتيجة تتوافق مع شكل من أشكال التلوث".

ولم يحدد الاتحاد الدولي للتنس موعد جلسة استماع لياسترمسكا مما يثير الشكوك بشأن مشاركتها في استراليا المفتوحة بين الثامن و21 فبراير شباط.