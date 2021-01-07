مانشستر يونايتد يتعاقد مع الجناح الواعد ديالو من أتلانتا

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع الجناح الواعد أماد ديالو من أتلانتا الإيطالي.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما والقادم من ساحل العاج عقدا حتى يونيو حزيران 2025. وفقا لـ "رويترز".

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن يونايتد وافق على دفع 21 مليون يورو (25.77 مليون دولار). وتشمل الصفقة كذلك 20 مليون يورو لبنود أخرى.

وقال يونايتد إن اتفاقا تم التوصل اليه بين الناديين في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية في اكتوبر تشرين الأول الماضي بينما تم الاتفاق الآن على كافة البنود الشخصية للتعاقد وإنهاء تصاريح العمل المطلوبة للتقدم بطلب الحصول على تأشيرة دخول البلاد.

وقال أولي جونار سولشار مدرب يونايتد "نتابع أماد منذ فترة طويلة وشاهدته بنفسي وأعتقد أنه واحد من أفضل المواهب الواعدة في اللعبة. وفقا لـ "رويترز".

Amad Diallo is officially a Manchester United player 😍 pic.twitter.com/UdUTILpmNt — utdreport (@utdreport) January 7, 2021

"سيستغرق الأمر بعض الوقت للانسجام مع الفريق لكن سرعته ورؤيته وقدراته الرائعة بالكرة ستساعده على التأقلم.

"يملك كل المواهب في كرة القدم الحديثة مما يؤهله ليكون لاعبا في مانشستر يونايتد لسنوات قادمة".

OFFICIAL: Manchester United complete the £37m signing of Atalanta winger Amad Diallo ✍️ pic.twitter.com/TMqwdb5noq — Goal (@goal) January 7, 2021

ويحتل يونايتد المركز الثاني في الدوري متساويا مع ليفربول المتصدر برصيد 33 نقطة لكنه لعب 16 مباراة مقابل 17 لحامل اللقب. ويستضيف واتفورد في كأس الاتحاد يوم السبت.