ضجة في مصر... الأهلي يحذف فيديو عن تخطيطه لشراء أحد أندية أوروبا للمنافسة على تشامبيونزليغ

وقال الخطيب عبر قناة "الأهلي" إن القلعة الحمراء ستمتلك ناديا في أحد الدوريات الأوروبية ويحمل اسم الأهلي وسينافس على التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

#الاهلي ايهاب الخطيب : هيكون للنادي الاهلي اسم في أحد الدوريات الأوروبية ويمكنه المشاركة في دوري أبطال أوروبا بإسم النادي الأهلي ودا الحلم اللي الكابتن الخطيب بيشتغل عليه في الوقت الحالي ومجلس الإدارة pic.twitter.com/77L1jXv4lL

وأشار إلى أن "هذا المشروع يتم التحضير له من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وأعضاء المجلس".

وأثار هذا الأمر العديد من التساؤلات بين جماهير الكرة المصرية والمتابعين لشأنها، فضلا عن سخرية واسعة.

للأسف ايهاب الخطيب أخطائه كتيره و المنصب كبير اوي عليه و ما يستاهلوش و اختياراته في القناه غير موفقة للاسف الشديد

وفي السياق قال مصدر بالأهلي المصري إنه لا صحة على الإطلاق لما أعلن عنه إيهاب الخطيب، مشددا على أن النادي تدارك الخطأ بحذف الفيديو سريعا، بعد نشره بقرابة نصف ساعة فقط.

يذكر أن الأهلي قد فاز الموسم الماضي ببطولة الدوري المصري، ثم حقق بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء، واختتم موسمه الناجح بالتتويج بكأس مصر للمرة الـ37 في تاريخ النادي.

ويمتلك الأهلي فرصة لتعزيز بطولاته هذا الموسم حال نجح في تحقيق لقب السوبر الأفريقي وكذلك السوبر المصري ليُكمل "الخماسية".