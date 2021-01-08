ريال مدريد: مسحة زيدان سلبية ووجوده لقيادة المباراة المقبلة غير مؤكد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أن المسحة التي خضع لها المدير الفني للفريق، زين الدين زيدان، قد جاءت نتيجتها سلبية.

وبحسب موقع "يلا كورة" فقد صرح خوان كاميلو أندرادي مسؤول المركز الإعلامي في ريال مدريد أن المسحة التي خضع لها المدير الفني زين الدين زيدان للكشف عن فيروس كورونا بمعرفة إدارة الدوري الإسباني أتت سلبية.

وقال أندرادي في تصريحاته مساء الخميس: "لا نعلم بعد إن كان من حق زيدان التواجد في مباراة الفريق المقبلة أمام أوساسونا، لقد ظهرت نتيجة المسحة سلبية وتم إرسالها إلى إدارة الدوري الإسباني".

يذكر أن البروتوكول المعمول به في الدوري الإسباني يقتضي بأن يظل المخالط للمصاب في عزل منزلي لمدة 3 أيام، بعد المسحة الاولى حتى وإن أتت سلبية.

وبناء عليه فإن زين الدين زيدان مطالب بالعزل المنزلي الوقائي لمدة 3 أيام بعد مخالطة شخص مصاب بفيروس كورونا، ليجرى مسحة ثانية حتى وإن ظهرت نتيجة المسحة الأولى سلبية.

وأكد مسؤول ريال مدريد أن "المسحة التي خضع لها زيدان تمت بمعرفة إدارة الدوري الإسباني وهي الجهة المسؤولة عن إجراء المسحات وليس النادي".

لكن موقع "أوندا سيرو" الإسباني ذكر أن زيدان سيرافق بعثة الفريق إلى بامبلونا غداً لخوض مواجهة أوساسونا مساء السبت، بعد سلبية المسحة الخاصة به، حيث لم يكن زيدان له تواصل مباشر مع المصاب حيث كان يبنعد عنه مترين ولم تتعد مدة المقابلة 15 دقيقة.

وأوضح الموقع أن النادي الملكي ينتظر القرار النهائي غداً من رابطة الليغا بشأن السماح بتواجده مع صفوف الفريق أمام أوساسونا، ومن المنتظر أن تتم الموافقة على طلب الريال.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر، مع أفضلية مباراتين للروخيبلانكوس.

وحدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، مواعيد إقامة مباراتي برشلونة وريال مدريد المؤجلتين من الأسبوع الأول بالدوري المحلي، حيث منح لجنة المسابقات راحة لقطبي الكرة الإسبانية عن المشاركة في المباراة الأولى بالدوري بعد الانتهاء من مباريات الموسم الماضي في وقت متأخر.

وأعلن الاتحاد رسميًا إقامة مباراة ريال مدريد المؤجلة أمام خيتافي يوم 17 من شهر فبراير/شباط المقبل، على أن تكون مباراة برشلونة ضد إلتشي يوم 24 من الشهر نفسه.