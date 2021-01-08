رغم تفشي كورونا بين لاعبيه... أستون فيلا يعلن مواجهة ليفربول

أعلن نادي أستون فيلا، اليوم الجمعة، مواجهة ليفربول، في مباراة الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي، بالرغم من تفشي فيروس كورونا في الفريق الأول للفيلا.

ونشر أستون فيلا، بيانا، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قال فيه "أستون فيلا يؤكد أن مباراة الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي مع ليفربول ستقام على ملعب فيلا بارك هذا المساء".

وأكد النادي خوضه للمباراة رسميا، أمام ليفربول، بفريق تحت 23 عاما.

Aston Villa can confirm that the #EmiratesFACup Third Round tie with Liverpool will be played at Villa Park this evening (7.45pm KO). 🟣 pic.twitter.com/euhAuRSvF7 — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 8, 2021

يشار إلى أن أستون فيلا، كان قد أغلق المركز التدريبي الخاص بالفريق الأول بسبب تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين، وأعضاء الجهاز الفني للفيلا، بما فيهم المدرب دين سميث، وأكثر من لاعب أساسي بالفريق.

وكان الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، أعلن عدم وجود أي حالة كورونا داخل فريقه، وأن نتائج الأختبار الأخير لم تظهر بعد.