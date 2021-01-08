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    الأهلي المصري بعد الفوز على نظيره الزمالك وتتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا

    مجموعات نارية... الإعلان عن نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا

    © AFP 2020 / KHALED DESOUKI
    رياضة
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    أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، عن نتائج قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لعام 2021، حيث أسفرت النتائج عن مجموعات نارية تحمل في طياتها الكثير من المتعة والإثارة لجماهير الكرة في القارة السمراء.

    ووفقا لـ"كاف" جاءت مجموعات دوري أبطال أفريقيا كالأتي:

    المجموعة الأولى A: الأهلي (مصر) - فيتا كلوب (الكونغو) - سيمبا (تنزانيا) - المريخ (السودان).

    المجموعة الثانية B: مازيمبي (الكونغو) - صنداونز (جنوب إفريقيا) - الهلال (السودان) - شباب بلوزداد (الجزائر).

    المجموعة الثالثة C: الوداد (المغرب) - حوريا (غينيا) - بترو أتلتيكو (أنجولا) - كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا).

    المجموعة الرابعة D: الترجي (تونس) - الزمالك (مصر) - مولودية الجزائر (الجزائر) - تونجيت (السنغال).

    وكان " كاف" قد أعلن عن تصنيف الأندية كما يلي:

    المستوى الأول: الأهلي (مصر) - الوداد (المغرب) - الترجي (تونس) - مازيمبي (الكونغو).

    المستوى الثاني: الوعاء الثاني: الزمالك (مصر) - صنداونز (جنوب إفريقيا) - حوريا (غينيا) - فيتا كلوب (الكونغو).

    المستوى الثالث: الهلال (السودان) - بترو أتلتيكو (أنجولا) - سيمبا (تنزانيا) - مولودية الجزائر (الجزائر).

    المستوى الرابع: المريخ (السودان) - شباب بلوزداد (الجزائر) - تونجيت (السنغال) - كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا).

    كما حدد "كاف" مواعيد مباريات دور المجموعات، لتكون في:

    الجولة الأولى: 12/13 فبراير 2021.

    الجولة الثانية: 23 فبراير 2021.

    الجولة الثالثة: 5/6 مارس 2021.

    الجولة الرابعة: 16 مارس 2021.

    الجولة الخامسة: 2/3 أبريل 2021.

    الجولة السادسة: 9/10 أبريل 2021.

    يذكر أن الأهلي هو حامل اللقب النسخة الأخيرة من البطولة بعدما هزم غريمه التقليدي الزمالك في نهائي أطلق عليه "نهائي القرن"، وصاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة بـ(9 ألقاب).

    وتوجت الأندية العربية المشاركة في هذه النسخة، بـ21 لقبا لدوري الأبطال، بواقع 9 ألقاب للأهلي، و5 للزمالك، و4 للترجي، واثنين للوداد، ولقب وحيد للمولودية.

    في المقابل، لم تحصد الأندية الثمانية غير العربية، المشاركة في هذه البطولة، سوى 7 ألقاب، بواقع 5 لمازيمبي، ولقب وحيد لكل من صن داونز وفيتا كلوب.

    انظر أيضا:

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    أخبار الرياضة, قرعة دوري الأبطال, دوري أبطال أفريقيا, الوداد, الترجي, الزمالك, الأهلي
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