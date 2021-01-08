طاقم "كاماز" الروسي يحتل المراكز الثلاثة الأولى في المرحلة السادسة من رالي داكار

استحوذ طاقم فريق "كاماز" الروسي على الجائزة الكاملة في تصنيف الشاحنات في المرحلة السادسة من رالي داكار 2021، التي تقام في المملكة العربية السعودية، حيث فازت آيرات مارديف بالمرحلة.

يوم الجمعة، تغلب طاقم مارديف على مرحلة خاصة بطول 448 كم في 4 ساعات و8 دقائق و52 ثانية. المركز الثاني كان من قبل طاقم ديمتري سوتنيكوف بفارق 1 دقيقة و 8 ثوان، والمركز الثالث كان أنطون شيبالوف (+4.49).

«КАМАЗ-мастер» оформил победный хет-трик на шестом этапе «Дакара»



🇷🇺 1. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — 4:08.52

🇷🇺 2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +1.08

🇷🇺 3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +4.49



Мощь! 👊 pic.twitter.com/NDEBmhPxXr — Чемпионат (@championat) January 8, 2021

فيما احتل أندريه كارغينوف المركز السادس.

وفي الأمس، تم الاعلان عن نتائج داكار 2021 وهي المرحلة الخامسة للرالي حيث فاز في فئة الشاحنات كارغينوف الذي يفوز بأول مرحلة له في هذا العام ليكسر هيمنة سوتنيكوف.