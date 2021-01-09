مباراة استعراضية بين "فيفا" واتحاد الإمارات لكرة القدم ونخبة من نجوم اللعبة السابقين... صور

نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم مباراة استعراضية جمعت رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، مع الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة في تصريحاته نقلها موقع اتحاد كرة القدم الإماراتي أن "الفكرة من المباراة جاءت لوجود عدد من نجوم كرة القدم في دولة الإمارات، لذا تم دعوتهم لخوض مباراة ودية".

بمشاركة نخبة من الشخصيات العامة بالدولة ونجوم كرة القدم العالمية



راشد بن حميد وجياني انفانتينو في مباراة استعراضية في دبي



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.. pic.twitter.com/oa6JnIEL4m — UAEFA (@uaefa_ae) January 9, 2021

وهنأ جياني انفانتينو رئيس "فيفا" مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي على الاستراتيجية الجديدة لاتحاد الكرة الإماراتي التي عرضت عليه من قبل سعادة خلفان بلهول عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار قبل بداية المباراة والتي تهدف لبناء مستقبل جديد لكرة القدم المحلية.

وأكد رئيس "فيفا" أن الاتحاد الدولي على استعداد للتعاون مع اتحاد الكرة في جميع شؤون اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

وشارك في المباراة نخبة من نجوم كرة القدم العالمية السابقين منهم الفرنسيان باتريس إيفرا وسمير نصري، والإسباني روبن ديلاريد والهولندي كلارينس سيدورف والإنجليزي جو كول ومدرب منتخب إيطاليا مانشيني.