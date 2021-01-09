مشاركة لاعب مصاب بكورونا في مباراة بوكا وسانتوس في كأس ليبرتادوريس

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن لاعبا من نادي سانتوس البرازيلي شارك مع فريقه ضد نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني في ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس.

وأوضحت أن بوكا جونيورز قدم شكوى رسمية لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول)، بعدما تبين أن جون فيكتور حارس سانتوس لعب المباراة وهو مصاب بالفيروس.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا لم تظهر على جون فيكتور، لكنه كان يعلم أن نتيجة فحصه إيجابية، ولذلك لم يذهب اللاعبون إلى غرفة تغيير الملابس بين شوطي المباراة.

وأشارت إلى أن جون فيكتور لا يزال في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ينتظر العودة للبرازيل في رحلة خاصة.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي على أن يلتقيا مجددا يوم الخميس 14 يناير/كانون الثاني في مباراة الإياب.