لاعبو نادي "رايو فايكانو" الإسباني يقدمون المساعدة للسيارات العالقة في الطريق

نشر نادي "رايو فايكانو" الإسباني مقطع فيديو قصير، عبر حسابه الرسمي "تويتر"، يقوم فيه لاعبين في الفريق بمساعدة سيارات عالقة في الطريق جراء، تساقط الثلوج الكثيف أثناء العاصفة "فيلومينا"في إسبانيا، ما تسبب في إغلاق كثير من الطرق ومحاصرة آلاف السائقين في سياراتهم يوم الجمعة.

وهدد الطقس الشتوي إجراء مباريات كرة القدم التي تشارك فيها الفرق الكبرى في الدوري الإسباني لهذه السنة.

حيث كان من المقرر أن يحل نادي "رايو فايكانو" ضيفا على نادي "ميرانديس" في إقليم كاستيا وليون. واستقل نادي "رايو فايكانو" الحافلة اليوم السبت، للتوجه إلى إقليم كاستيا وليون القريب نسبيا من العاصمة مدريد، لكنها علقت في الطريق ولم تستطع مواصلة السير.

🎥 Hola @CDMirandes vamos para allá. Por nosotros no va a ser pero esto está complicado 🌨️🌨️🌨️

Que lleguéis sanos todos los que tenéis que estar hoy en las carreteras. pic.twitter.com/7vPpcOjAcw — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 8, 2021

يذكر أن، نادي "رايو فايكانو" هو نادي كرة قدم إسباني من مدينة مدريد يلعب في الدوري الإسباني الدرجة الأولى، تأسس في 29 مايو 1924.

📷⚡El primer equipo viaja rumbo a Miranda de Ebro. pic.twitter.com/JTazm1axJK — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 8, 2021

​​كما تقرر أيضا، تأجيل المباراة بين فريق "أتليتيكو مدريد" وضيفه "أتليتيك بيلباو" إلى موعد لاحق، بسبب تأثيرات العاصفة الثلجية التي تتعرض لها إسبانيا. وقال نادي "أتلتيك بلباو" إن رحلته إلى العاصمة للّعب في متصدر الدوري "أتلتيكو مدريد" اضطرت للعودة إلى مطار بلباو بعد إغلاق مطار مدريد.

حيث ضربت العاصفة الثلجية معظم أنحاء إسبانيا، وأدت إلى تعطيل الطرق والسكك الحديدية والنقل الجوي والبحري. وقد حذرت السلطات الإسبانية السكان من أنه من المحتمل أن تسوء حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع وطلبت منهم البقاء في منازلهم.