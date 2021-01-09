لاعبو نادي "رايو فايكانو" الإسباني يقدمون المساعدة للسيارات العالقة في الطريق

وهدد الطقس الشتوي إجراء مباريات كرة القدم التي تشارك فيها الفرق الكبرى في الدوري الإسباني لهذه السنة.
حيث كان من المقرر أن يحل نادي "رايو فايكانو" ضيفا على نادي "ميرانديس" في إقليم كاستيا وليون. واستقل نادي "رايو فايكانو" الحافلة اليوم السبت، للتوجه إلى إقليم كاستيا وليون القريب نسبيا من العاصمة مدريد، لكنها علقت في الطريق ولم تستطع مواصلة السير.
🎥 Hola @CDMirandes vamos para allá. Por nosotros no va a ser pero esto está complicado 🌨️🌨️🌨️— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 8, 2021
Que lleguéis sanos todos los que tenéis que estar hoy en las carreteras. pic.twitter.com/7vPpcOjAcw
يذكر أن، نادي "رايو فايكانو" هو نادي كرة قدم إسباني من مدينة مدريد يلعب في الدوري الإسباني الدرجة الأولى، تأسس في 29 مايو 1924.
📷⚡El primer equipo viaja rumbo a Miranda de Ebro. pic.twitter.com/JTazm1axJK— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 8, 2021
كما تقرر أيضا، تأجيل المباراة بين فريق "أتليتيكو مدريد" وضيفه "أتليتيك بيلباو" إلى موعد لاحق، بسبب تأثيرات العاصفة الثلجية التي تتعرض لها إسبانيا. وقال نادي "أتلتيك بلباو" إن رحلته إلى العاصمة للّعب في متصدر الدوري "أتلتيكو مدريد" اضطرت للعودة إلى مطار بلباو بعد إغلاق مطار مدريد.
حيث ضربت العاصفة الثلجية معظم أنحاء إسبانيا، وأدت إلى تعطيل الطرق والسكك الحديدية والنقل الجوي والبحري. وقد حذرت السلطات الإسبانية السكان من أنه من المحتمل أن تسوء حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع وطلبت منهم البقاء في منازلهم.
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