الأمن التونسي يفرق جماهير "الأفريقي" من أمام مقرر اتحاد الكرة

Clashes Between @clubafricain supporters and police and use of tear gas in Menzah, near @FTF_OFFICIELLE headquarters

اشتباكات بين مجموعة من محبي النادي الافريقي و قوات الأمن التي تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريقهم من منطقة المنزه، قرب مقر الجامعة التونسية لكرة القدم pic.twitter.com/MdI88eFwIF