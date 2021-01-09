للدفاع عن لقب كأس الاتحاد... أرسنال يبدأ بالفوز على نيوكاسل بهدفين لصفر.. فيديو

يواصل نادي أرسنال مشواره للحفاظ على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل صفر في الدور الثالث على ملعب الامارات اليوم السبت.

وسجل لاعب الوسط البالغ من العمر 20 عاما الهدف الافتتاحي بعد تبادل للكرة مع ألكسندر لاكازيت. وأضاف أوباميانج الهدف الثاني من مسافة قريبة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي ليمدد سجل انتصارات أرسنال إلى أربع مباريات في كل المسابقات.

ونال البديل سميث-رو بطاقة حمراء مباشرة في الوقت المحتسب بدل الضائع بسبب تدخل خشن على ماثيو لونجستاف قبل أن يخفف الحكم العقوبة إلى إنذار بعد مراجعة تقنية الفيديو.