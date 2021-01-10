بعد تدخل رجال أعمال لعودته... الأهلي المصري يحسم موقفه من عودة رمضان صبحي... فيديو

وكان الإعلامي سيف زاهر قد كشف أمس على قناة "أون سبورتس"، أن 3 رجال أعمال تحركوا لإعادة نجم كبير لأحد القطبين، دون ذكر اسم اللاعب والنادي، ما جعل متابعي كرة القدم في مصر يرجحون أن الحديث كان عن رمضان صبحي.

3 رجال أعمال تحركوا لإعادة نجم كبير لأحد القطبين وإدارة النادي تتحفظ ... شاركنا في حل فزورة سيف زاهر#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/ouCdQTzZSs — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 9, 2021

ونقل موقع بوابة "أخبار اليوم"، عن أحد مسؤولي النادي الأهلي، قوله إن "ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية من تواصل بعض رجال الأعمال مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من أجل عودة رمضان صبحي للفريق مرة أخري خلال الفترة الحالية غير صحيح".

وأضاف أن "هذا الخبر عار تماما من الصحة وأنه لم يحدث، ولم يتم هذا العرض".

وأوضح أن "محمود الخطيب يرفض تماما فكرة عودة رمضان صبحي للقلعة الحمراء مرة أخري، خاصة وأنه ترك الأهلي بشكل لا يليق بالنادي".

وأكد أن "مبادئ وقيم الأهلي ترفض عودة رمضان صبحي مرة أخري للقلعة الحمراء، مثلما حدث مع الحارس الأسطوري عصام الحضري والتوأم حسام وإبراهيم حسن".

يذكر أن رمضان صبحي تعاقد مع بيراميدز في سبتمبر/أيلول 2020 لمدة 5 سنوات، بـ 4.5 مليون جنيه إسترليني.