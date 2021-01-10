بعد هدف رائع... أشرف حكيمي يحقق إنجازا مع ناديه إنتر ميلان الإيطالي.. فيديو

حقق المغربي أشرف حكيمي مدافع نادي إنتر ميلان الإيطالي إنجازا جديدا، كان أخر من وصل إليه اللاعب البرازيلي دوغلاس مايكون عام 2009-2010.

وبتسجيله لهدف فريقه الثاني اليوم، أصبح حكيمي أول مدافع يسجل 6 أهداف لإنتر في موسم واحد، منذ 11 عاما، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، وأكد ذلك حساب قنوات "بي إن سبورتس" بتغريدة على "تويتر".

المغربي أشرف حكيمي أول مدافع يسجل 6 أهداف لإنتر في موسم واحد منذ مايكون موسم 2009/2010

🇲🇦⚽️ pic.twitter.com/TCjLQ68F7w — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) January 10, 2021

وأحرز حكيمي هدفا رائعا ومميزا خلال مباراة فريقه إنتر ميلانو أمام نظيره روما في الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل بهدفين على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

هدف أشرف حكيمي ! 😲💪🏻 pic.twitter.com/cxFErHBgt3 — تمبلر رياضي (@tmplr98) January 10, 2021

وانتقل حكيمي من نادي ريال مدريد إلى إنتر ميلان، بعدما لعب خلال الموسمين الماضيين في نادي بروسيا دورتموند الألماني.