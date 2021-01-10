ترتيب الدوري الإسباني.. تعثر الريال وفوز برشلونة يزيد الإثارة

وبحسب وسائل إعلام رياضية فقد انتهت مباريات الأمس من الجولة الـ18، في الدوري الإسباني "لا ليغا"، حيث انتصر برشلونة برباعية على مضيفه غرناطة برباعية دون رد، وتألق في تلك المباراة الأرجنتيني، ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني.

وتعثر ريال مدريد أمام مضيفه أوساسونا، في مباراة أقيمت وسط أجواء شديدة البرودة، فيما تأجلت مباراة الفريق المتصدر أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو بسبب الظروف الجوية، وحقق إشبيلية فوزا ثمينا على ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكانت الجولة الـ18 قد افتتحت أول أمس بفوز عريض لفياريال على حساب سيلتافيجو برباعية دون رد.

هذه النتائج زادت الإثارة على صعيد ترتيب الدوري الإسباني، حيث استفاد أتلتيكو مدريد من سقوط الملكي ليحافظ على صدارة الترتيب.

وقد جاء ترتيب الدوري الإسباني ليتصدر أتلتيكو مدريد .. 38 نقطة، وبعده ريال مدريد .. 37 نقطة، ثم برشلونة .. 34 نقطة، وفياريال .. 32 نقطة، وريال سوسيداد .. 30 نقطة، وإشبيلية .. 30 نقطة، وغرناطة .. 24 نقطة، وسيلتافيجو .. 23 نقطة، وأتلتيك بلباو .. 21 نقطة، وقادش .. 20 نقطة، ريال بيتيس .. 20 نقطة، وإيبار .. 19 نقطة، وليفانتي .. 18 نقطة، وديبورتيفو ألافيس .. 18 نقطة، وبلد الوليد .. 18 نقطة، وخيتافي .. 17 نقطة، وفالنسيا .. 16 نقطة، وإليتشي .. 16 نقطة، وأوساسونا .. 15 نقطة، وهويسكا .. 12 نقطة.

وعلى مستوى الهدافين فقد نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي، في تسجيل هدفين، ليعتلي ترتيب هدافي الدوري الإسباني، برصيد 11 هدفا، وقاد فريقه برشلونة لفوز كبير على غرناطة بأربعة أهداف دون مقابل، وأحرز الفرنسي أنطوان جريزمان، هدفين بدوره، ليرفع رصيده التهديفي إلى 5 أهداف في الموسم الحالي من الليجا.

ويأتي ترتيب هداف الدوري الإسباني ليحتل ليونيل ميسي "برشلونة" الصدارة بـ11 هدفا، يليه جيرارد مورينو "فياريال" بـ10 أهداف، ثم إياجو أسباس "سيلتافيجو" ولويس سواريز "أتلتيكو مدريد" بـ9 أهداف، وكريم بنزيمة "ريال مدريد" ويوسف النصيري "إشبيلية" بـ8 أهداف، ثم ميكيل أوريازبال "ريال سوسيداد" 7 أهداف.