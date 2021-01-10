رالي داكار في مرحلته السابعة... فوز سعودي وحزن على وفاة بطل سابق

أحرز السعودي يزيد الراجحي (تويوتا)، اليوم الأحد، المركز الأول في المرحلة السابعة من رالي داكار لفئة السيارات بين حائل وسكاكا، البالغة 737 كلم بزمن قدره 4 ساعات و21 دقيقة و59 ثانية، في وقت نعى فيه الرالي وفاة البطل السابق هوبرت أوريول، وهو أول من يفوز على عجلتين وأربع.

وقال منظمو السباق، بحسب "رويترز"، إن البطل السابق أوريول، الذي انتصر على دراجة نارية في عامي 1981 و1983 وفي فئة السيارات في عام 1992 عندما أقيم السباق في أفريقيا، توفي بعد صراع طويل مع المرض. وعمر ناهز 68 عاما.

وتقدم الراجحي على متصدر الترتيب العام الفرنسي ستيفان بيترهانسل (ميني) البطل التاريخي للرالي بعدد الألقاب الملقب بـ"السيد داكار" (13 لقبا) الذي حل ثانيا بفارق 48 ثانية، وحامل اللقب الاسباني كارلوس ساينز (ميني) الثالث (بفارق 1 دقيقة و15 ثانية).

وقال الراجحي بعد السباق: "لقد فعلنا ما بوسعنا، على الرغم من أننا عانينا من ثقبين (في الاطارات). ما زلنا نعمل بقوة للتقدم".

وجاء القطري ناصر العطية (تويوتا) الفائز باللقب 3 مرات أعوام 2011 و2015 و2019 رابعا بفارق دقيقتين و48 ثانية عن زميله السعودي.

وعانى بيترهانسل من مشاكل عدة خلال السباق منها ارتطامه بصخرة وقال: "لقد قضينا وقتا طويلا في تغيير العجلة، كان الأمر صعبا جدا. إنه أمر مؤسف لأننا كنا نسرع في تفقد السيارة وكان بإمكاننا أن نزيد فارق التوقيت مع منافسينا اليوم، لكننا تركنا الفرصة تفلت من بين أيدينا".

وأضاف بيترهانسل: "في آخر 40 كيلومترا كان لدينا تأثير كبير على الصخرة ودمرنا الحافة. ​​كان من الصعب حقًا تبديل العجلة".

وأردف: "عادة ما نأخذ دقيقتين أو ثلاث لكن أعتقد أننا توقفنا 7 أو 8 دقائق. بعد ذلك احتجنا إلى الاهتمام بالسيارة وعدم إتلاف أي شيء آخر وإضاعة المزيد من الوقت".

في فئة الدراجات النارية، فاز حامل اللقب ريكي برابيك بالمرحلة السابعة لصالحه في 4 ساعات و37 دقيقة و44 ثانية. لكنه احتل المركز الثامن في الترتيب العام بفارق 15 دقيقة عن زميله في فريق هوندا والقائد الجديد خوسيه إجناسيو كورنيجو.

© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED رالي داكار في السعودية

وجاء الاسترالي توبي برايس في المركز الثاني بعد تشيلي كورنيجو بشكل عام، بينما جاء البريطاني سام سندرلاند في المركز الثالث.

ويتصدر كورنيخو الترتيب العام بفارق ثانية واحدة عن الاسترالي توبي برايس (كاي تي أم)، ودقيقتين و11 ثانية عن البريطاني سام سندرلاند (كاي تي ام).

وتقام الاثنين المرحلة الثامنة بين سكاكا ونيوم المطلة على البحر الأحمر بمسافة 709 كلم منها 375 كلم مرحلة خاصة.