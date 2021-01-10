"بلا جمهور"... كورونا يترك بصمته على كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021"

ترك فيروس كورونا المستجد بصمته الكبيرة على عالم الراضة حيث حرم الجماهير من التمتع بمشاهدة أبطالهم بشكل مباشر في الملاعب، وهو ما سيحدث في بطولة كأس العالم لكرة اليد التي ستقام في مصر.