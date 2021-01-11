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    الأرجنتين أولها... بدء توافد المنتخبات إلى مصر للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد

    © AP Photo / Matthias Schrader
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    بدأت المنتخبات العالمية في التوافد إلى مصر للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد والتي ستقام فيها ابتداء من الأربعاء المقبل.

    فبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية، وصل منتخب الأرجنتين لكرة اليد إلى مطار القاهرة فجر الاثنين للمشاركة في البطولة.

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    وأكدت مصادر للصحيفة أن بعثة منتخب الأرجنتين وصلت على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية في الرحلة رقم 692 وعددهم 26 راكبا، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصول البعثة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة في مطار القاهرة.

    ولفتت المصادر إلى أن سلطات المطار قامت بعمل الفحص الطبي للبعثة فور نزول المنتخب الأرجنتيني من الطائرة، وتم خروجهم من المطار داخل الأوتوبيس المعقم وفقا للإجراءات الاحترازية المتفق عليها بين جميع الجهات المشتركة في غرفة عمليات البطولة في مطار القاهرة.

    وفي السياق نفسه، قالت الصحيفة إن 60 شخصية مشاركة بالبطولة تابعين للجان التحكيم أو الاتحاد الدولي لكرة اليد أو شركات البث قد وصلوا إلى مطار القاهرة الدولي خلال الـ24 الساعة الماضية.

    وأوضحت أن سلطات المطار قامت باستقبالهم، وإنهاء إجراءات وصولهم، وتم عمل مسحات طبية لهم جميعا بحسب البروتوكولات الصحية والإجراءات المعمول بها.

    جدير بالذكر أن بطولة العالم لكرة اليد والتي ستقام في مصر في الفترة من الأربعاء 13 يناير/ كانون الثاني الجاري وحتى الأحد 31 من الشهر نفسه، تعتبر الحدث رقم 27 الذي ستتم استضافته من خلال الاتحاد الدولي لكرة اليد.

    وستكون هذه أول بطولة لكرة اليد تضم 32 فريقا بدلا من 24. وأيضا ستكون هي البطولة الثالثة التي تستضيفها أفريقيا والثانية التي تستضيفها مصر، وأول بطولة عالمية تقام خارج أوروبا منذ عام 2015.

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    الكلمات الدلالية:
    مصر, بطولة, كرة اليد
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