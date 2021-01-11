ليصبح أكبر محترف في العالم... لاعب كرة قدم يجدد عقده عن 53 عاما

جدد لاعب كرة قدم عمره 53 عاما عقده مع نادي ياباني، اليوم الاثنين، ليصبح أكبر لاعب محترف في العالم.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن المهاجم الياباني كازويوشي ميورا، جدد عقده، مع نادي يوكوهاما، مشيرة إلى أن اللاعب المخضرم سيبلغ الرابعة والخمسين من عمره في شباط/ فبراير المقبل.

وبهذا التجديد، يلعب المهاجم الشهير باسم "الملك كازو" لطريقته النارية في الملاعب، موسمه الـ 36 كلاعب كرة قدم محترف في عام 2021.

وقال المهاجم الياباني في بيان له إنه شعر بالسعادة في الموسم الماضي، مشيرا إلى أنه مارس كرة القدم في وقت كان العالم يعاني فيه من وضع متأزم بسبب جائحة.

وكشف اللاعب المتحدر من محافظة شيزووكا على الساحل الجنوبي للبلاد أن الموسم الماضي لم يكن مرضيا، إلا أنه أكد أن حماسه وطموحه لكرة القدم في تزايد.

وأكد أنه سيعمل بجد حتى يساعد فريقه على الفوز في هذا الموسم، وذلك بالمشاركة في أكبر عدد من المبارايات.

يذكر أن اللاعب المخضرم الذي يلعب لنادي يوكوهاما منذ 15 عاما، يسجل أرقاما قياسية منتظمة مناسبة لعمره.