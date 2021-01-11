"آل الشيخ" يحسم مصير مشاركة أحمد حجازي في نهائي البطولة العربية

اختلفت الأراء حول مشاركة اللاعب أحمد حجازي مدافع فريق الاتحاد السعودي في المبارة النهاية للبطولة العربية للأندية، التي لم يتم تحديد موعدها بعد.

وأكد طلال آل شيخ مدير بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم ( البطولة العربية للأندية )، غياب حجازي عن المباراة النهائية للبطولة.

وأشار آل الشيخ، في تصريحات تليفزيونية، مساء أمس الأحد، إلى أن حجازي سيغيب عن المبارة النهائية لحصوله على بطاقتين صفراوين في مباراتي ذهاب وإياب الدور قبل النهائي من المسابقة أمام فريق نادي "الشباب" السعودي، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وتأهل الاتحاد للمبارة النهائية بعد فوزه على فريق الشباب بمجموع المباراتين 4 / 3.

ولفت مدير البطولة إلى أنه "وفقا للمادة السادسة من لوائح البطولة، لا يجوز التدخل بأي شكل في قرارات الحكام، وبالتالي فإن اللاعب سيغيب عن المباراة النهائية التي لم يتحدد طرفها الثاني حتى الآن".

وتابع: "إذا أردنا أن يحترمنا الجميع، يجب أولًا أن نحترم لوائح البطولة، وألا يكون هناك أي مجاملة، وذلك لمصلحة الأندية ولمصلحة البطولة أيضًا".

وأشار طلال آل الشيخ إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد للمباراة، لافتا إلى أن "هناك رغبة داخل الاتحاد العربي لإقامتها في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل.