بث مباشر... الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري في نصف نهائي البطولة العربية

ويلتقي الفريقان في إياب الدور نصف النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويستضيف الرجاء المغربي، فريق الإسماعيلي المصري في تمام الثامنة من مساء اليوم الاثنين، على ملعب مراكش الكبير.
يلتقي فريقا الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي في إحدى مباريات البطولة العربية، التي توقفت في وقت سابق بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.
ويلتقي الفريقان في إياب الدور نصف النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويستضيف الرجاء المغربي، فريق الإسماعيلي المصري في تمام الثامنة من مساء اليوم الاثنين، على ملعب مراكش الكبير.
🚦 𝙏𝙝𝙚 𝙢𝙖𝙩𝙘𝙝 𝙝𝙖𝙨 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙩𝙚𝙙.— Raja Club Athletic (@RCAofficiel) January 11, 2021
𝙇𝙚𝙩’𝙨 𝙜𝙞𝙫𝙚 𝙤𝙪𝙧 𝙗𝙚𝙨𝙩 𝙩𝙤 𝙖𝙘𝙝𝙞𝙚𝙫𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙙𝙚𝙨𝙞𝙧𝙚𝙙 𝙧𝙚𝙨𝙪𝙡𝙩! #RCAISC#CluboftheCentury🇲🇦 #DimaRaja pic.twitter.com/uMsfiuYhgY
Ready to catch up! #RCAISC #CluboftheCentury🇲🇦 #DimaRaja pic.twitter.com/Mjp6se6t84— Raja Club Athletic (@RCAofficiel) January 11, 2021
إنطلاق المباراة 📢— Ismaily SC (@Ismailyofficial) January 11, 2021
الرجاء 🆚 الإسماعيلى#IsmailySC #الإسماعيلى_يقدر #شجع_الدراويش pic.twitter.com/fnDnDd0OLq
التشكيل الأساسي: محمد صبحى – محمد عمار – مروان صحراوى – محمد بيومى رضوان شريفى – محمود دونجا – عماد حمدى – محمد عادل – احمد مدبولى – شكرى نجيب – فخر الدين بن يوسف.
البدلاء: محمد مجدى – محمد هاشم – محمد صادق – محمد مخلوف – احمد مصطفى – محمد الشامى – ارى بابل
📸 | لقطات - وصول فريقنا الملعب الكبير بمراكش#IsmailySC #الإسماعيلى_يقدر #شجع_الدراويش pic.twitter.com/K8blXM8uwe— Ismaily SC (@Ismailyofficial) January 11, 2021
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