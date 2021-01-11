بث مباشر... الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري في نصف نهائي البطولة العربية

ركلة حرة لصالح فريق الإسماعيلي في منتصف الملعب.

الرجاء يحاول إحراز الهدف الأول لكنه يواجه تمركز دفاعي جيد من لاعبي الإسماعيلي.

كرة عرضية من عبد الاله مدكور لاعب فريق الرجاء من جهة اليمين أبعدها دفاع الإسماعيلي.

تمريرات متبادلة بين لاعبي فريق الرجاء في منتصف الملعب.

كرات متبادلة وسطة الملعب ولا خطورة على أي من المرميين

11 دقيقة من عمر المباراة ولا يزال التعاد السلبي قائما

عرضية من نوح سعداوي لاعب فريق الرجاء من جهة اليمين أمسك بها الحارس.

ركلة ركنية لصالح فريق الإسماعيلي من جهة اليسار نفذها مروان صحراوي عن طريق كرة عرضية. مرت الكرة إلى داخل منطقة الجزاء لكن أبعدها دفاع الرجاء عن مناطق الخطورة.

عرضية من أحمد مدبولي لاعب فريق الإسماعيلي من جهة اليسار أبعدها دفاع الرجاء إلى ركلة ركنية.

تمريرات بين أقدام لاعبي فريق الرجاء في منتصف الملعب.

تسديدة من سفان رحيمي لاعب فريق الرجاء من يسار منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد صبحي ببراعة.

ضغط من لاعبي فريق الإسماعيلي على دفاعات فريق الرجاء.

الرجاء يتمنى تحقيق إنجازات 🚦 𝙏𝙝𝙚 𝙢𝙖𝙩𝙘𝙝 𝙝𝙖𝙨 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙩𝙚𝙙.

𝙇𝙚𝙩’𝙨 𝙜𝙞𝙫𝙚 𝙤𝙪𝙧 𝙗𝙚𝙨𝙩 𝙩𝙤 𝙖𝙘𝙝𝙞𝙚𝙫𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙙𝙚𝙨𝙞𝙧𝙚𝙙 𝙧𝙚𝙨𝙪𝙡𝙩! #RCAISC#CluboftheCentury🇲🇦 #DimaRaja pic.twitter.com/uMsfiuYhgY — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) January 11, 2021

انطلاق الشوط الأول لمباراة الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي إنطلاق المباراة ⁦📢⁦

الرجاء 🆚 الإسماعيلى#IsmailySC #الإسماعيلى_يقدر #شجع_الدراويش pic.twitter.com/fnDnDd0OLq — Ismaily SC (@Ismailyofficial) January 11, 2021

الرجاء البيضاوي ينجح في تغيير قرار الاتحاد العربي الذي منح الضوء الأخضر لمشاركة المهاجم الكونغولي بين مالونغو، في المباراة أمام الإسماعيلي

تشكيلة الرجاء المغربي

العيسوى يعلن عن تشكيل الدراويش أمام الرجاء المغربي التشكيل الأساسي: محمد صبحى – محمد عمار – مروان صحراوى – محمد بيومى رضوان شريفى – محمود دونجا – عماد حمدى – محمد عادل – احمد مدبولى – شكرى نجيب – فخر الدين بن يوسف. البدلاء: محمد مجدى – محمد هاشم – محمد صادق – محمد مخلوف – احمد مصطفى – محمد الشامى – ارى بابل

يعتبر بن مالونجو هو المهاجم الأساسي للنادي المغربي ويتم الاعتماد عليه في النواحي الهجومية بشكل كبير سواء في تسجيل الأهداف أو صناعتها.

الاتحاد العربي لكرة القدم يمنع المهاجم الكونغولي بن مالونغو مهاجم نادي الرجاء الرياضي المغربي من المشاركة في لقاء الاسماعيلي مساء اليوم وجاء قرار الاتحاد العربي بسبب عدم التأكد بشكل كامل من شفاء اللاعب من ڤيروس كورونا

يقوم المعلق الكروي فارس عوض بالتعليق على أحداث المباراة.

تنطلق المباراة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت المغرب، والتاسعة بتوقيت السعودية. 📸 | لقطات - وصول فريقنا الملعب الكبير بمراكش#IsmailySC #الإسماعيلى_يقدر #شجع_الدراويش pic.twitter.com/K8blXM8uwe — Ismaily SC (@Ismailyofficial) January 11, 2021