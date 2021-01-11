أهداف مباراة الرجاء والإسماعيلي (3 - 0) في البطولة العربية… فيديو

تمكن فريق الرجاء المغربي من الفوز على الإسماعيلي المصري بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الإثنين، في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

وبهذا الفوز يتأهل الرجاء لمواجهة الاتحاد السعودي في المباراة النهائية لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

من مدينة #مراكش |



🎥 شاهد ⚽ هدف الرجاء المغربي الأول..



🕗 الشوط الثاني لمباراة فريقي #الرجاء_المغربي : 2

- محسن متولي (60) من ركلة جزاء.

- بن مالينغو (67)#الاسماعيلي_المصري : 0#نصف_النهائي#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال pic.twitter.com/SrSzWAHeeu — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) January 11, 2021

والتقى الفريقان في إحدى مباريات البطولة العربية، التي توقفت في وقت سابق بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

من مدينة #مراكش |



🎥 شاهد الهدف الثاني لفريق الرجاء المغربي ..



🕗 الشوط الثاني لمباراة فريقي #الرجاء_المغربي : 2

- محسن متولي (60) من ركلة جزاء.

- بن مالينغو (67)#الاسماعيلي_المصري : 0#نصف_النهائي#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال pic.twitter.com/RtsNgIxC58 — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) January 11, 2021

واستضاف الرجاء المغربي، نظيره الإسماعيلي المصري في تمام الثامنة من مساء الاثنين، على ملعب مراكش الكبير، وتغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد.

من مدينة #مراكش |



🎥 شاهد الهدف الثالث لفريق الرجاء المغربي..



🕗 الشوط الثاني لمباراة فريقي #الرجاء_المغربي : 3

- محسن متولي (60) من ركلة جزاء.

- بن مالينغو (67)

- محمود بن حليب (86)#الاسماعيلي_المصري : 0#نصف_النهائي#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال pic.twitter.com/FPeW7eDHqJ — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) January 11, 2021

وأحرز أهداف الرجاء الثلاثة كل من محسن متولي، في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، وبن مالينغو، في الدقيقة 67، ومحمود بن حليب في الدقيقة 86، بينما لم يتمكن الإسماعيلي من إحراز أي هدف خلال المباراة.