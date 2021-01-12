رغم تحقيقه فوزا تاريخيا... تغريم لاعب تنس أمريكي لعدم ارتدائه كمامة

لم يشفع للاعب التنس الأمريكي كريستيان هاريسون إنجازه التاريخي بالوصول إلى الدور قبل النهائي في بطولة تابعة لاتحاد المحترفين لأول مرة، وقرر اتحاد اللاعبين تغريمه لعدم ارتدائه الكمامة.

ورفض هاريسون ارتداء الكمامة لإجراء مقابلة إلزامية في بطولة ديلراي المفتوحة للتنس في فلوريدا، ما دفع اتحاد اللاعبين المحترفين لمعاقبته ماليا، بغرامة كبيرة قدرها 3 آلاف دولار.

وتفوق اللاعب الصاعد من التصفيات، والمصنف 789 عالميا، في مفاجأة على التشيلي كريستيان جارين، المصنف الـ22، بنتيجة 7-6 و6-2، يوم السبت، ليحقق انتصاره الأول على منافس ضمن أفضل 50 لاعبا في التصنيف.

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وقرر هاريسون عدم ارتداء الكمامة بعد الفوز، ما تسبب في عدم إجراء المقابلة الإلزامية داخل الملعب.

وبلغ هاريسون الدور قبل النهائي في بطولة تابعة لاتحاد المحترفين لأول مرة، بعد التفوق على جيانلوكا ماجر، الإثنين.

وأوضح اللاعب البالغ عمره 26 عاما رأيه بعدم ارتداء الكمامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: "هل يكون من اللائق صحيا خوض مباراة لمدة 3 ساعات بدون كمامة، لكني أخاطر بالسلامة العامة لعدم ارتداء كمامة في مطعم؟".

وارتدى اللاعب كمامة عقب المباراة وكتب على "أنستغرام" لاحقا أنه لم يكن يدرك ضرورة ارتدائها في المقابلات التلفزيونية.

وقال: "بعد المباراة الثانية، اخترت عدم إجراء المقابلة بعد المباراة بسبب ارتداء كمامة. ليس من الصحي ارتداء قناع في الشمس الحارقة لفترة أطول مما هو ضروري للغاية بعد مباراة صعبة. لقد أعطوني الانطباع أنه اختياري. لم يتم إخباري بأنه سيتم تغريمي".

وأشار هاريسون إلى أن أحد مسؤولي اتحاد اللاعبين أبلغه بإلغاء الغرامة في حال التقدم بطعن، وأكد أنه سيحترم لوائح البطولة حتى لو كان غير متفق معها.