ناد إنجليزي يعلن إصابة أحد لاعبيه بالسرطان

أعلن نادي "كارديف سيتي" لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تشخيص إصابة لاعبه الإيفواري سول بامبا بسرطان الجهاز اللمفاوي.

وأكد النادي في بيان له على موقعه، أن بامبا (35 سنة) بدأ على الفوار العلاج الكيميائي، مشددا على أن النادي سيقف مع باميا حتى يتماثل للشفاء.

وفتح النادي الباب لمشجعيه عبر البريد الإلكتروني الخاص به، لتوصيل رسائل الدعم إلى بامبا، الذي يلعب في كارديف سيتي منذ 2016، وخاض بقميصه 117 مباراة مسجلا 10 أهداف، وشارك معه في الدوري الإنجليزي 2018\2019.

We are saddened to inform supporters that Sol Bamba has been diagnosed with Non-Hodgkin lymphoma.



With the close support of the Club's medical team, Sol has immediately started a course of chemotherapy treatment.



➡️ https://t.co/xvwoA7oVxq



We are all with you, Sol. 💙 pic.twitter.com/O2KSn4nAoh — Cardiff City FC (@CardiffCityFC) January 11, 2021

​ولعب بامبا سابقا لصالح أندية باريس سان جيرمان، وهيبرنيان، وليستر سيتي، وترابزون سبور، وباليرمو، وليدز يونايتد، ويحظى بإعجاب كبير بين زملاءه والمشجعين.

بامبا المولود في فرنسا، اختار تمثيل منتخب كوت ديفوار ولعب له 46 مباراة دولية بين 2008 و2014.