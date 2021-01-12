سيطرة فرنسية وتعثر روسي في المرحلة التاسعة من رالي داكار في السعودية

بسط البطل الفرنسي ستيفان بيترهانسيل سيطرته على مجريات المرحلة التاسعة من رالي داكار 2021 لفئة السيارات، فيما حل فريق "كاماز" الروسي ثانيا عن فئة الشاحنات.

وسجل هانسيل فارقا بلغ 12 دقيقة عن القطري ناصر العطية الثاني بالترتيب العام وأصبح الفارق بينهما حوالي 18 دقيقة.

أما ساينز فكان حظه عاثرا وابتعد بترتيب مرحلة السرعة إنما بقي ثالثا في الترتيب العام عن فئة السيارات.

وكان القطري ناصر العطية، سائق تويوتا، قد فاز بالمرحلة الثامنة التي أقيمت يوم أمس الاثنين، بفارق أكثر من 3 دقائق عن متصدر الترتيب العام ستيفان بيترهانسل في فئة السيارات.

فيما أعلن المتسابق سبستيان لوب، قائد فريق البحرين إكستريم، الانسحاب من رالي داكار السعودية 2021، وذلك بعد أن تعرضت إطارات سيارته "هانتر 305"، التي يقودها لوب ومساعده دانيال إيلينا، لثقبين، ما اضطرهما إلى الانسحاب من المرحلة ومن رالي داكار لهذا العام، نظراً لعدم توفر العدد اللازم من الإطارات الاحتياطية، ومن المرحلة الثامنة من رالي داكار 2021.

وفي فئة الدراجات النارية، خرج ثاني الترتيب العام وبطل نسخة 2019 الأسترالي توبي برايس، بعد سقوطه وتعرضه لإصابة في رأسه.

وأحرز لقب المرحلة الأرجنتيني كيفن بينافيديس (هوندا)، فيما تعرض شقيقه لوسيانو (هوسكفارنا) لحادث سقوط وإصابة في رأسه أيضاً فتم نقله الى مستشفى في تبوك.

وفي ظل خروج برايس، وسع متصدر الترتيب العام التشيلي خوسيه كورنيخو الفارق في الصدارة إلى اكثر من 11 دقيقة مع أقرب منافسيه بينافيديس.

ترتيب المرحلة التاسعة (سيارات)

1- الفرنسي ستيفان بيترهانسل (ميني) 4:50:27 ساعات

2- القطري ناصر العطية (تويوتا) بفارق 12 دقيقة

3- الجنوب افريقي جينييل دو فيلييرز (تويوتا) بفارق 12:19 د

4- السعودي يزيد الراجحي (تويوتا) بفارق 12:44 د

5- الجنوب أفريقي براين باراغواناث (سنتشوري كورفيت) بفارق 13:51 د

الترتيب العام

1- بيترهانسل 34.26:16 ساعة

2- العطية بفارق 17:50 دقيقة

3- الإسباني كارلوس ساينز بفارق 1.02:25 ساعة

4- البولندي ياكوب بريغونسكي بفارق 2.16:30 ساعتين

5- الإسباني ناني روما بفارق 2.42:38 س

© REUTERS / Hamad I Mohammed رالي داكار السعودية 2021 18

1- الأرجنتيني كيفن بينافيديس (هوندا) 4.49:15 ساعات

2- الأمريكي ريكي برابيك (هوندا) بفارق 1:18 دقيقة

3- التشيلي خوسيه إيغناسيو كورنيخو (هوندا) بفارق 1:34 د

4- البريطاني سام سندرلاند (كي تي أم) بفارق 10:11 د

5- الفرنسي أدريان فان بيفيرين (ياماها) بفارق 13:52 د

الترتيب العام

1- كورنيخو 36.51:00 ساعة

2- بينافيديس بفارق 11:24 د

3- سندرلاند بفارق 14:34 د

4- برابيك بفارق 17:26 د

5- الإسباني خوان باريدا (هوندا) بفارق 29 د

وفي فئة الشاحنات، حقق فريق "كاماز" الروسي، بقيادة أيرات ماردييف، المرتبة الثانية خلف التشيكي مارتن ماتسيك، الذي فاز في هذه المرحلة، فيما حل ثالثا سائق كاماز الآخر ديميتري سوتنيكوف.

© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED فريق "كاماز" الروسي في المرحلة التاسعة من رالي داكار لفئة الشاحنات في السعودية

تستضيف السعودية للعام الثاني على التوالي، رالي داكار بنسخته الـ 43، أشهر السباقات، لمدة 13 يوماً خلال الفترة من 3-15 يناير/ كانون الثاني، والذي تنظمه وزارة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.