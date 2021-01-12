بصاروخ ماركة "إمام عاشور"... الزمالك يهزم المصري... فيديو

واصل فريق الزمالك مسلسل انتصاراته وحقق الفوز الرابع على التوالي بالتغلب على المصري البورسعيدي بنتيجة (1-0) مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة السابعة للدوري المصري.

تألق إمام عاشور لاعب الزمالك وسجل هدف الفوز في الدقيقة 54 من عمر اللقاء الذي اتسم بالندية بين الفريقين والإثارة حتى اللحظات الأخيرة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 16 نقطة متصدرا ترتيب الدوري المصري بشكل مؤقت قبل لقاء الأهلي والإنتاج الحربي، الذي يقام حاليا.

في المقابل، تجمد رصيد المصري عند 10 نقاط في المركز الرابع، بعدما تلقى أول هزيمة له هذا الموسم.