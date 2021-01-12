رسميا... عمر السومة يجدد عقده مع الأهلي السعودي حتى 2024... فيديو وصور

جدد المهاجم الدولي السوري عمر السومة، اليوم الثلاثاء، عقده مع ناديه الأهلي السعودي حتى عام 2024.

ونشر الأهلي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تُظهر السومة مع رئيس النادي، عبدالإله مؤمنة، وهو يحمل قميص النادي وعليه رقم 2024، ليؤكد تجديد عقده رسميًا لمدة 3 سنوات مقبلة بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين.

وكان اللاعب السوري دخل الفترة الحرة مع بداية شهر يناير الجاري، حيث كان يحق له التوقيع لأي فريق آخر دون العودة لناديه.

🎥 - لحضة وصول التاريخي عمر السومه مِن أجل تجديد عقده رسمياً رِفقة النادي #الاهلي وحتى ( 3 ) أعوام قادمه .. pic.twitter.com/ZPG44pQTP7 — ميديا الأهلي (@MediaAhli) January 12, 2021

وانضم السومة لصفوف النادي السعودي قادمًا من القادسية الكويتي، عام 2014، ليصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، بعدما سجل 128 هدفًا.