رسميا... عمر السومة يجدد عقده مع الأهلي السعودي حتى 2024... فيديو وصور

ونشر الأهلي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تُظهر السومة مع رئيس النادي، عبدالإله مؤمنة، وهو يحمل قميص النادي وعليه رقم 2024، ليؤكد تجديد عقده رسميًا لمدة 3 سنوات مقبلة بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين.
📸 صور من توقيع التاريخي #عمر_السومه للنادي #الأهلي حتى 2024 💚💪 pic.twitter.com/qHZ4kFaO2Q— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 12, 2021
وكان اللاعب السوري دخل الفترة الحرة مع بداية شهر يناير الجاري، حيث كان يحق له التوقيع لأي فريق آخر دون العودة لناديه.
🎥 - لحضة وصول التاريخي عمر السومه مِن أجل تجديد عقده رسمياً رِفقة النادي #الاهلي وحتى ( 3 ) أعوام قادمه .. pic.twitter.com/ZPG44pQTP7— ميديا الأهلي (@MediaAhli) January 12, 2021
وانضم السومة لصفوف النادي السعودي قادمًا من القادسية الكويتي، عام 2014، ليصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، بعدما سجل 128 هدفًا.
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