جاستن توماس يعتذر عن شتمه المثليين.. فيديو

قال توماس: "إنه خطأ لا يغتفر".
The casual use of anti-gay language in sports - usually without homophobic intent - is a major reason why many athletes and coaches who are #LGBT+ don’t feel they would be made welcome if they came out.— Sports Media LGBT+ (@SportsMediaLGBT) January 10, 2021
Here’s Justin Thomas playing on the PGA Tour... ⚠️ pic.twitter.com/6bLA5bJY1N
ويضيف "أولاً، أنا أعتذر، أنا شخص بالغ، وليس هناك أي سبب على الإطلاق لأقول أي شيء من هذا القبيل، إنه أمر فظيع، وأنا محرج للغاية، أنا لست كذلك ولا يعبر هذا التصرف عن نوع الشخص الذي أنا عليه".
أضاف توماس أنه "لم يكن على علم بأنه تم سماعه وتم تناقل الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد جولته".
وقالت رابطة لاعبي الغولف المحترفين في بيان "نحن متفقون على أن تعليق جاستن كان غير مقبول".
وذكرت وسائل اعلام أنه من المحتمل أن يتم تغريم اللاعب بسبب سلوكه غير اللائق كمحترف، على الرغم من أن الرابطة لم تكشف عن عقوبة السلوك.
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