جاستن توماس يعتذر عن شتمه المثليين.. فيديو

اعتذر لاعب الجولف جاستن توماس عن استخدامه لمصطلح معاد للمثليين، بعدما أخطأ في تسديدة الحفرة الرابعة في بطولة سينتري للأبطال بهاواي، وذكرت قناة الجولف أنه تم رصد المصطلح الذي تفوه به توماس بواسطة ميكروفون تلفزيوني بعد أن أخطأ في تسديدة بطول 7 أقدام.

قال توماس: "إنه خطأ لا يغتفر".

The casual use of anti-gay language in sports - usually without homophobic intent - is a major reason why many athletes and coaches who are #LGBT+ don’t feel they would be made welcome if they came out.



Here’s Justin Thomas playing on the PGA Tour... ⚠️ pic.twitter.com/6bLA5bJY1N — Sports Media LGBT+ (@SportsMediaLGBT) January 10, 2021

ويضيف "أولاً، أنا أعتذر، أنا شخص بالغ، وليس هناك أي سبب على الإطلاق لأقول أي شيء من هذا القبيل، إنه أمر فظيع، وأنا محرج للغاية، أنا لست كذلك ولا يعبر هذا التصرف عن نوع الشخص الذي أنا عليه".

وتابع، "لسوء الحظ، لقد فعلت ذلك ويجب أن أعترف به وأنا أعتذر للغاية".

أضاف توماس أنه "لم يكن على علم بأنه تم سماعه وتم تناقل الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد جولته".

وقالت رابطة لاعبي الغولف المحترفين في بيان "نحن متفقون على أن تعليق جاستن كان غير مقبول".

وذكرت وسائل اعلام أنه من المحتمل أن يتم تغريم اللاعب بسبب سلوكه غير اللائق كمحترف، على الرغم من أن الرابطة لم تكشف عن عقوبة السلوك.