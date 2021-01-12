بقذائف ماركة "وليد سليمان" الأهلي يكتسح الإنتاج الحربي... فيديو

حقق فريق الأهلي فوزا مثيرا على حساب ضيفه الإنتاج الحربي بنتيجة (4-1) مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأهلي بمدينة السلام في الجولة السابعة للدوري المصري.

تقدم الأهلي بهدف التونسي علي معلول في الدقيقة 48 ثم أحرز حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 69 وتألق المخضرم وليد سليمان وسجل هدفين في الدقيقتين 77 و86.

الأهلي يكتسح الانتاج الحربي ١/٤ ⚽️🦅

أحرز رباعية الاهلى على معلول في الدقيقة ٤٨، حسين الشحات فى الدقيقة ٦٩ ووليد سليمان هدفين فى الدقيقتين ٧٧و ٨٧ بينما أحرز باسم مرسي هدف الانتاج الوحيد فى الدقيقة ٨٤. #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/lYj3R8z7hG — WATCH iT! (@WatchiTMENA) January 12, 2021

بينما أحرز باسم مرسي هدف الإنتاج الحربي في الدقيقة 84.

وبذلك رفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني إلى 16 نقطة متصدراً ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن الزمالك.

وتجمد رصيد الإنتاج الحربي بقيادة مدربه مختار مختار عند 4 نقاط في المركز الـ 17 وقبل الأخير.