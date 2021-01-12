بقذائف ماركة "وليد سليمان" الأهلي يكتسح الإنتاج الحربي... فيديو

تقدم الأهلي بهدف التونسي علي معلول في الدقيقة 48 ثم أحرز حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 69 وتألق المخضرم وليد سليمان وسجل هدفين في الدقيقتين 77 و86.
الأهلي يكتسح الانتاج الحربي ١/٤ ⚽️🦅— WATCH iT! (@WatchiTMENA) January 12, 2021
أحرز رباعية الاهلى على معلول في الدقيقة ٤٨، حسين الشحات فى الدقيقة ٦٩ ووليد سليمان هدفين فى الدقيقتين ٧٧و ٨٧ بينما أحرز باسم مرسي هدف الانتاج الوحيد فى الدقيقة ٨٤. #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/lYj3R8z7hG
بينما أحرز باسم مرسي هدف الإنتاج الحربي في الدقيقة 84.
وبذلك رفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني إلى 16 نقطة متصدراً ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن الزمالك.
وتجمد رصيد الإنتاج الحربي بقيادة مدربه مختار مختار عند 4 نقاط في المركز الـ 17 وقبل الأخير.
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