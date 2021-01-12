كورونا يحرم منتخب التشيك من بطولة العالم لكرة اليد

انسحب المنتخب التشيكي من بطولة العالم لكرة اليد، التي تنطلق في مصر، غدا الأربعاء.

وذكر موقع "الوطن سبورتس"، أن قرار الانسحاب جاء على خلفية ظهور أكثر من 15 إصابة بـ"كوفيد 19" في صفوف المنتخب التشيكي، قبل وقت قليل من وصوله إلى مصر.

وقال الموقع إن المنتخب المقدوني سوف يحل محل نظيره التشيكي ضمن المجموعة السابعة، التي تشمل المنتخب المصري.

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة اليد، أعلن عبر موقعه الرسمي اعتذار المنتخب التشيكي عن المشاركة في البطولة، موضحا أن السبب هو تفشي كورونا بين صفوف المنتخب.

وقال خالد فتحي نائب رئيس البطولة إن منتخب مقدونيا جاهزا للمشاركة في البطولة، لاسيما أنه أول المنتخبات المرشحة من الاتحاد للمشاركة في البطولة في حال انسحب أي فريق.

وأوضح أن الاتحاد وضع منتخبات مقدونيا وسويسرا وهولندا وأوكرانيا وصربيا على قائمة المشاركة في حال انسحب أي من الفرق المتأهلة.

ومن القمرر أن تنطلق في مصر، يوم غد، بطولة العالم لكرة اليد، بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتبدأ البطولة بمواجهة بين منتخب مصر ونظيره التشيلي في افتتاح مباريات المجموعة السابعة.