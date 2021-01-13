لاعبو أتلتيكو مدريد يحضرون إلى التدريبات بسيارة موديل 1980..فيديو

عادة ما يتفاخر الكثير من لاعبو كرة القدم بإمتلاكهم لأحدث السيارات وأفخمها، الى أن عددا من لاعبي أتلتيكو مدريد، متصدر الدوري الإسباني فاجأوا الكثيرين بحضورهم الى تدريبات الفريق بسيارة يعود تاريخ صناعتها إلى عام 1980.

فقبل لقاء أتلتيكو مدريد وإشبيلية في بطولة الدوري الإسباني، شهدت تدريبات الفريق المدريدي، حضور عدد من اللاعبيين للحصة التدريبية بسيارة قديمة من طراز Fiat Panda يعود تاريخ صناعتها إلى عام 1980.

حيث حضر البلجيكي يانيك كاراسكو، بالسيارة القديمة بعد أن استعارها من أحد جيرانه.

🇪🇸 Madrid has been hit with its worst snow in over 100 years this week.



Atletico’s players couldn’t drive their sports cars to training so @CarrascoY21 borrowed his neighbour’s Fiat Panda. 😂pic.twitter.com/E2zeUbZAqn — thesportsman (@TheSportsman) January 12, 2021

ويعود سبب استعانة كاراسكو بالسيارة القديمة لأنها تسير بشكل جيد على الجليد، بعد أن ضربت عاصفة ثلجية العاصمة مدريد.

وانتشرت صور لكاراسكو وهو يتجول على طريق سريع مع زملائه سيمي فرسالجكو وثوماس ليمار وماركوس لورنتي.

يذكر بأن لقاء أتلتيكو مدريد وأشبيلية انتهى بفوز أبناء العاصمة بهدفين نظيفيين، ليحافظ بذلك أتلتيكو على صدارة ترتيب الدوري الإسباني.