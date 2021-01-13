مانشستر يونايتد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي... فيديو

وتفوق مانشستر على ليفربول، الذي يأتي في الوصافة برصيد 33 نقطة، بفارق 3 نقاط، فيما توقف رصيد بيرنلي عند 16 نقطة في المركز السادس عشر، بحسب صحيفة "التليغراف" البريطانية.

وفاز مانشستر على بيرنلي بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "تيرف مور"، المؤجل من منافسات الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي "بريميرليغ".

وشهدت أحداث الشوط الأول تسجيل هاري ماغواير، مدافع مانشستر يونايتد هدفا في الدقيقة 35، ورفضته تقنية الفيديو "فار" وتم احتسابه تسللا.

وكاد لوك شو مدافع اليونايتد أن يتعرض للطرد في الدقيقة 32 من زمن اللقاء، بعد تدخله العنيف على لاعب بيرنلي، ولكن حكم اللقاء اكتفى بالبطاقة الصفراء بعد عودته لتقنية الفيديو "فار".

ونجح الفرنسي بول بوغبا، في تسجيل هدف الفوز لليونايتد في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.