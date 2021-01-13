منتخب أمريكا ينسحب من كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021"

انسحب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية من بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في الفترة من 13 حتى 31 يناير/كانون الثاني.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، مساء أمس الثلاثاء، انسحاب المنتخب الأمريكي من النسخة الـ27 من كأس العالم لكرة اليد.

وأكد الاتحاد في بيانه، أن المنتخب الأمريكي انسحب من المونديال بعد ظهور عدة حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، بين لاعبي المنتخب التي وصلت إلى 18 حالة.

USA withdraw from #Egypt2021 — Handball Egypt2021 (@Egypt2021EN) January 12, 2021

واستدعى الاتحاد الدولي لكرة اليد، منتخب سويسرا للمشاركة بدلا من المنتخب الأمريكي، وفقا لترتيب بطولة كأس الأمم الأوروبية.

يشار إلى انسحاب منتخب التشيك، أمس الثلاثاء، من البطولة، ليحل بدلا منه منتخب مقدونيا الشمالية.