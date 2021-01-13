ميار شريف أول لاعبة مصرية تتأهل لبطولة أستراليا المفتوحة... فيديو

تأهلت اللاعبة المصرية ميار شريف للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد الإطاحة بمنافستها الصربية ألكسندرا كرونيتش في الدور نهائي لتصفيات بطولة أستراليا المفتوحة المقامة في دبي.

وتغلبت اللاعبة البالغة من العمر 24 عامًا على كرونيتش بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-1 و6-2، اليوم الأربعاء، في الدور الختامي من تصفيات بطولة أستراليا لتحجز مقعدا لها في أول بطولة غراند سلام لموسم 2021.

🎥 نقطة تأهل ميار شريف للجدول الرئيسي من بطولة أستراليا المفتوحة 🇪🇬 pic.twitter.com/4Uqr1hEITK — عالم الكرة الصفراء ( بديل ) (@Tennis_World21) January 13, 2021

وكانت ميار قد أطاحت باليابانية أكيكو أوماي (6/0 و6/1) في الدور الأول وبالأمريكية جرايس مين (6/3، 2/6 و6/1) في الدور الثاني من التصفيات لتتأهل للدور الرئيسي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات الجراند سلام للمرة الأولى فى تاريخها.

يذكر أن ميار شريف تعد أول لاعبة مصرية فى التاريخ تصل للدور الرئيسي فى إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى بعدما تأهلت للدور الرئيسي ببطولة رولان جاروس فى أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما أنها أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية حيث ستلعب في أولمبياد طوكيو عام 2021.

يشار إلى أن ميار شريف مصنفة رقم 128 عالميا وهو أفضل تصنيف للاعبة تنس مصرية.