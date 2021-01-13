غوارديولا يعترف بالسبب الرئيسي لتحسن مستوى الفريق

اعترف المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، بالسبب الرئيسي وراء تحسن مستوى الفريق في الآونة الأخيرة.

وقال مدرب الفريق الذي ينتمي إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن "الفارق الوحيد هو أننا أصبحنا نركض أقل".

وأضاف "عندما لا تملك الكرة يجب أن تركض، لكن عندما تستحوذ على الكرة تستطيع البقاء في مركزك وتدع الكرة تتحرك وليس أنت. ولقد تطور مستوانا في هذه المباريات لهذا السبب".

وأوضح غوارديولا "كنا نركض بشكل مبالغ فيه. عندما تلعب كرة القدم يجب أن تمشي أو تركض أقل"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وتابع غوارديولا "من الطبيعي أنه بعد تحقيق نتائج ومستويات جيدة، يفكر الناس في أننا نستطيع مجددا أن نفعل ما كنا نفعله في الماضي، ولهذا نحتاج إلى مواصلة العمل بهذه الطريقة".

يذكر أن أن فريق مانشستر سيتي لم يكن يلعب بثبات في المستوى في بداية الموسم الكروي، لكنه تحسن كثيرا وحقق 6 انتصارات متتالية في كل المسابقات، وهي أنجح فترة للفريق خلال الموسم الكروي الجاري.