سيطرة سعودية وروسية في المرحلة العاشرة من رالي داكار 2021 بالسعودية... فيديو

تصدر السعودي يزيد الراجحي المرحلة العاشرة من رالي داكار المقام في المملكة العربية السعودية، لفئة السيارات، فيما كان الترتيب الأول للروسي سيرغي كارياكين لفئة المركبات الخفيفة، وشهدت المرحلة انسحاب إغناسيو متصدر الترتيب العام لفئة الدراجات النارية.

حقق السائق السعودي يزيد الراجحي المركز الأول في المرحلة العاشرة لفئة السيارات في رالي داكار السعودية 2021، البالغة مسافتها 583 كم، قاطعا خط الوصول على 3 إطارات، فيما اكتفى القطري ناصر العطية بتقليص أقل من دقيقة مع الفرنسي ستيفان بيترهانسل متصدر فئة السيارات الأربعاء بين نيوم والعلا.

لأننا نعلم أنكم تعشقون اللقطات بالحركة البطيئة 👇#داكار2021 pic.twitter.com/piuWAD750o — داكار - المملكة العربيّة السّعودية (@Dakar_arabic) January 13, 2021

وسجل الراجحي البالغ من العمر (39) توقيتا بلغ 3.03:57 ساعات، متقدما بفارق 2:04 د عن العطية و2:53 د عن بيترهانسل.

وفي الترتيب العام، يتقدم بيترهانسل بفارق 17 دقيقة عن العطية وساعة و4 دقائق عن زميله حامل اللقب الاسباني كارلوس ساينز.

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اليكم أفضل اللقطات بالحركة البطيئة من المرحلة10 لامتاع نظركم 🎬#داكار2021 pic.twitter.com/7zbvnRsWyU — داكار - المملكة العربيّة السّعودية (@Dakar_arabic) January 13, 2021

وخلال هذه المرحلة استمر كابوس ثقب الإطارات لسيارات تويوتا الرباعية الدفع، بحيث وصلت إلى 23 للراجحي، 11 للعطية و21 للجنوب أفريقي من أصول فرنسية جينييل دو فيلييه.

حقق السائق السعودي يزيد الراجحي (فئة السيارات) صدارة المرحلة العاشرة في رالي داكار السعودية 2021#داكار_السعودية2021#برنامج_جودة_الحياة#داكار2021 pic.twitter.com/H3d4VzP10G — داكار في السعودية 🇸🇦 (@dakarinsaudi) January 13, 2021

وفاز الروسي سيرغي كارياكين بالمرحلة العاشرة من رالي داكار لفئة المركبات خفيفة الوزن.

حقق السائق الروسي سيرغي كارياكين (فئة المركبات خفيفة الوزن) صدارة المرحلة العاشرة في رالي داكار السعودية 2021#داكار_السعودية2021#برنامج_جودة_الحياة#داكار2021 pic.twitter.com/DdMiUdo3hh — داكار في السعودية 🇸🇦 (@dakarinsaudi) January 13, 2021

فيما اضطر التشيلي خوسيه إغناسيو كورنيخو فلوريمو، متصدر فئة الدراجات النارية، إلى الانسحاب من رالي دكار الصحراوي، اليوم الأربعاء، بين نيوم والعلا نتيجة تعرضه لحادث سقوط، بحسب ما أعلن المنظمون.

ووقع دراج هوندا، الملقب "ناتشو" بعد 252 كم على انطلاق المرحلة العاشرة، لكنه نجح بإكمالها ليصل بفارق 17:42 دقيقة عن زميله المتصدر الأمريكي، ريكي برايبيك، حامل اللقب، الذي أشعل الصراع على الصدارة مع زميله الآخر المتصدر الجديد الأرجنتيني، كيفن بينافيديس، إذ يتخلف عنه بفارق 51 ثانية فقط، قبل يومين من خط الوصول في جدة بالسعودية، فيما تراجع كورنيخو إلى المركز الثالث في الترتيب العام، بفارق 1:07 دقيقة، وقرر الانسحاب بعد خضوعه لفحوص طبية.

وحقق السائق التشيكي مارتن ماسيك، من فئة الشاحنات، صدارة المرحلة العاشرة في رالي داكار السعودية 2021، وحذا حذوه السائق الأمريكي بابلو كوبيتي، من فئة الكوادز.

حقق السائق الأميركي بابلو كوبيتي (فئة الكوادز) صدارة المرحلة العاشرة في رالي داكار السعودية 2021#داكار_السعودية2021#برنامج_جودة_الحياة#داكار2021 pic.twitter.com/MFFP7icGTu — داكار في السعودية 🇸🇦 (@dakarinsaudi) January 13, 2021

حقق السائق التشيكي مارتن ماسيك (فئة الشاحنات) صدارة المرحلة العاشرة في رالي داكار السعودية 2021#داكار_السعودية2021#برنامج_جودة_الحياة#داكار2021 pic.twitter.com/O6eMZ9rCpx — داكار في السعودية 🇸🇦 (@dakarinsaudi) January 13, 2021

​وستقام المرحلة 11، يوم غد الخميس، بين العلا وينبع بمسافة 611 كم وهي الأطول في هذه النسخة الـ43 من الرالي.