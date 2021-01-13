خبر سيئ لرافائيل نادال قبل بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب

وأفاد موقع "تنس وورلد" أن نادال ،المصنف ثانيا عالميا، سيخوض غمار بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في غياب مدربه كارلوس مويا بعدما أعلن الأخير ،اليوم الأربعاء، أنه لن يحضر المنافسات بسبب قيود السفر المفروضة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

ويمني نادال النفس باستغلال غياب شريكه في الرقم القياسي في عدد الألقاب في الغراند سلام السويسري روجيه فيدرير بسبب التعافي من عمليتين جراحيتين في الركبة، للظفر بلقبه الـ21 في مسيرته الاحترافية ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا في التاريخ.

وسيمضي نادال فترة طويلة في أستراليا، حيث سيستهلها بالمشاركة في دورة أديلايد الاستعراضية قبل التوجه إلى ملبورن لخوض منافسات كأس الاتحاد وبطولة أستراليا المفتوحة.

وتفرض قيود فيروس كورونا في أستراليا على اللاعبين المتنافسين حجرا صحيا لمدة أسبوعين قبل بدء المنافسات.