بعد مفاوضات شاقة... نادي ليون يتعاقد مع الجزائري إسلام سليماني

ووقع إسلام سليماني عقدا مع ليون يمتد لـ18 شهرا، بعد أن فسخ عقده نهائيا مع ناديه السابق بكافة الامتيازات المادية التي كان يحوزها مع نادي ليستر سيتي، ومنها الراتب الشهري في حدود 380 ألف يورو شهريا.
Bienvenue Islam Slimani ! 🇩🇿🔴🔵#Slimani2022 pic.twitter.com/9aMUl5FEHw— Olympique Lyonnais (@OL) January 13, 2021
وأعلن النادي في وقت سابق، اجتياز سليماني الفحص الطبي بنجاح بعد التحاقه بمدينة ليون الفرنسية عبر طائرة خاصة.
Bienvenue Islam Slimani ! 🇩🇿🔴🔵#Slimani2022 pic.twitter.com/9aMUl5FEHw— Olympique Lyonnais (@OL) January 13, 2021
يذكر أن الدولي الجزائري سبق له اللعب لسبورتينغ لشبونة البرتغالي، ليستر سيتي الإنجليزي، نيوكاسل الإنجليزي، فنربخشة التركي وأخيرا موناكو الفرنسي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)