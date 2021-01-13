بعد مفاوضات شاقة... نادي ليون يتعاقد مع الجزائري إسلام سليماني

ووقع إسلام سليماني عقدا مع ليون يمتد لـ18 شهرا، بعد أن فسخ عقده نهائيا مع ناديه السابق بكافة الامتيازات المادية التي كان يحوزها مع نادي ليستر سيتي، ومنها الراتب الشهري في حدود 380 ألف يورو شهريا.

وأعلن النادي في وقت سابق، اجتياز سليماني الفحص الطبي بنجاح بعد التحاقه بمدينة ليون الفرنسية عبر طائرة خاصة.

يذكر أن الدولي الجزائري سبق له اللعب لسبورتينغ لشبونة البرتغالي، ليستر سيتي الإنجليزي، نيوكاسل الإنجليزي، فنربخشة التركي وأخيرا موناكو الفرنسي.