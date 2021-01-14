الهلال والشباب يتنافسان على صدارة الدوري السعودي

تنطلق، اليوم الخميس، منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بـ 5 مباريات، بينما سيكون فريق الشباب أمام فرصة ذهبية لوضع يده على صدارة جدول الدوري.

ذكرت ذلك صحيفة "عاجل" السعودية، مشيرة إلى أنه إذا تمكن الشباب من الفوز خارج قواعده، على فريق العين في المباراة التي ستقام في الرابعة إلا خمس دقائق عصرا، فإنه سيتصدر الدوري السعودي للمحترفين.

ولفتت الصحيفة السعودية إلى أن الشباب يمتلك 22 نقطة ويأتي في المركز الثاني، متأخرا بثلاث نقاط عن الهلال المتصدر، ومتساويا في الرصيد مع الأهلي الذي يأتي في المرتبة الثالثة.

وتابعت: "فوز الشباب على العين يعني مزاحمة الهلال على صدارة الدوري حتى تقام مباراة الفصل التي ستجمع الأهلي والهلال غدا الجمعة في ختام الجولة الـ 13.

يذكر أن فريق العين يأتي في المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد عشر نقاط، لذلك فليس أمامه من سبيل سوى البحث عن الفوز على الشباب أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل لرفع رصيده.