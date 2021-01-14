كورونا يتسبب في تأجيل مباراة جديدة لأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وأوضحت الرابطة في بيان رسمي منشور عبر حسابها على موقع "تويتر" أن "مباراة أستون فيلا مع إيفرتون التي كان مقررا إقامتها يوم الأحد المقبل تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوف أستون فيلا".
Aston Villa’s home match against Everton FC, scheduled to be played on Sunday 17 January at 12pm GMT, has been postponed by the Premier League Board
Full statement: https://t.co/T0Xgico4fR pic.twitter.com/vMZZc34P77
— Premier League (@premierleague) January 14, 2021
وكانت الرابطة قد أجلت مباراة أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبر، التي كان مقررا إقامتها يوم الأربعاء، بسبب خضوع عدد كبير من لاعبي والجهاز الفني لـ"فيلا" للعزل الصحي.
وتابع البيان "نتيجة لذلك، وافقت رابطة الدوري الممتاز على طلب أستون فيلا بتأجيل مباراته يوم الأحد".
📆 A new date has been set for #NUFC's postponed fixture against Aston Villa.
The game will now take place on Saturday, 23 January with kick-off at 8pm. It will also be broadcast live on Sky Sports.
— Newcastle United FC (@NUFC) January 14, 2021
كما أوضح البيان أن مباراة أستون فيلا أمام نيوكاسل يونايتد سيتم إقامتها يوم 23 يناير الجاري.
واكتشفت الأجهزة الطبية خلال الأيام الماضية أكثر من 14 حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد 19" في صفوف "أستون فيلا" منذ نهاية الأسبوع الماضي.
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