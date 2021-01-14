كورونا يتسبب في تأجيل مباراة جديدة لأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

قررت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريمر ليغ"، اليوم الخميس، تأجيل مباراة جديدة لفريق أستون فيلا، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضحت الرابطة في بيان رسمي منشور عبر حسابها على موقع "تويتر" أن "مباراة أستون فيلا مع إيفرتون التي كان مقررا إقامتها يوم الأحد المقبل تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوف أستون فيلا".

Aston Villa’s home match against Everton FC, scheduled to be played on Sunday 17 January at 12pm GMT, has been postponed by the Premier League Board Full statement: https://t.co/T0Xgico4fR pic.twitter.com/vMZZc34P77 — Premier League (@premierleague) January 14, 2021

​وكانت الرابطة قد أجلت مباراة أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبر، التي كان مقررا إقامتها يوم الأربعاء، بسبب خضوع عدد كبير من لاعبي والجهاز الفني لـ"فيلا" للعزل الصحي.

وتابع البيان "نتيجة لذلك، وافقت رابطة الدوري الممتاز على طلب أستون فيلا بتأجيل مباراته يوم الأحد".

📆 A new date has been set for #NUFC's postponed fixture against Aston Villa. The game will now take place on Saturday, 23 January with kick-off at 8pm. It will also be broadcast live on Sky Sports. — Newcastle United FC (@NUFC) January 14, 2021

​كما أوضح البيان أن مباراة أستون فيلا أمام نيوكاسل يونايتد سيتم إقامتها يوم 23 يناير الجاري.

واكتشفت الأجهزة الطبية خلال الأيام الماضية أكثر من 14 حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد 19" في صفوف "أستون فيلا" منذ نهاية الأسبوع الماضي.